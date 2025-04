Juventus, Sara Gama annuncia l'addio al calcio giocato

Home » Social News » Juventus, Sara Gama annuncia l'addio al calcio giocato

Sara Gama lascia il calcio giocato e lo comunica con una lunga lettera pubblicata sul sito ufficiale della Juventus. La storica capitana della Nazionale ripercorre il suo viaggio iniziato a Trieste, tra le prime partite di quartiere, i club Zaule e Polisportiva San Marco, e il passaggio nelle squadre friulane Tavagnacco e Chiasiellis. Poi le esperienze internazionali a Los Angeles e Parigi, sempre inseguendo la sua passione per il calcio.

Gama ricorda le prime vittorie al Brescia e i successi in maglia azzurra, con l'Europeo giovanile e il Mondiale che hanno segnato tappe fondamentali nella sua carriera. L'approdo alla Juventus segna uno dei capitoli più importanti, tra trofei conquistati e un percorso che, come scrive, ha realizzato sogni inimmaginabili.

La 36enne triestina ringrazia compagne, tifosi e famiglia, sottolineando l'importanza delle persone incontrate lungo il cammino. "Oggi quel pallone lo calcio e lo lascio andare", scrive Gama, chiudendo il suo messaggio con orgoglio, gratitudine e il cuore colmo di emozioni.

Juventus-Monza: probabili formazioni e diretta TV della sfida di Serie A

Oggi, domenica 27 aprile 2025, alle ore 18:00, l'Allianz Stadium di Torino ospita la partita Juventus-Monza, valida per la 34ª giornata del campionato di Serie A.

Juventus, Koopmeiners salta il Parma: in dubbio anche contro il Monza

Teun Koopmeiners non è stato convocato dalla Juventus per la sfida di oggi, mercoledì 23 aprile, contro il Parma, valida per la 33ª giornata di Serie A.

Juventus-Lecce Serie A: orario, formazioni e diretta TV della sfida di Serie A

Sabato 12 aprile 2025, alle ore 20:45, l'Allianz Stadium di Torino ospita la partita tra Juventus e Lecce, valida per la 32ª giornata della Serie A 2024/25.