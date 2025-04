LA GRANDE STANZA DEI GIOCHI: DAL CAVALLINO A DONDOLO AI KIDULT

Home » Social News » LA GRANDE STANZA DEI GIOCHI: DAL CAVALLINO A DONDOLO AI KIDULT

DAL 3 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2025 @WOW SPAZIO FUMETTO Museo del Fumetto di Milano – Viale Campania, 12

“LA GRANDE STANZA DEI GIOCHI: DAL CAVALLINO A DONDOLO AI KIDULT”AL VIA LA 2° PARTE DELLA MOSTRA DEDICATA AL GIOCO E AL GIOCATTOLO

Dopo il grande successo della prima esposizione dedicata all’universo del gioco da tavolo, dal 3 maggio al 15 giugno WOW Spazio Fumetto, sempre in collaborazione con Assogiocattoli, ospita la seconda tappa di uno straordinario viaggio nel mondo dei giochi e dei giocattoli. “La grande stanza dei giochi” è una celebrazione del giocattolo tradizionale sia da una prospettiva storica, sia attraverso il suo legame con l’illustrazione e il fumetto, “dal cavallino a dondolo ai kidult". Grande festa di chiusura l’11 giugno in occasione della Giornata Internazionale del Gioco, con la Cerimonia di premiazione del vincitore di Gioco per Sempre Kids Award, che premierà il giocattolo preferito dai bambini italiani.

Dall’orsacchiotto alle action figure, passando per le famosissime trottole, fino alle iconiche Barbie e i bambolotti, senza dimenticare costruzioni, automobili, trenini e i più recenti monopattini. “La grande stanza dei giochi – dal cavallino a dondolo ai kidult”,aperta al pubblico dal 3 maggio al 15 giugno, trasformerà WOW Spazio Fumetto in un luogo magico, dove sarà possibile vivere un vero e proprio viaggio nel tempo in compagnia dei giocattoli più iconici, tra cimeli e pezzi rari. Curata da Luca Bertuzzi, la seconda parte della mostra - realizzata in collaborazione con Assogiocattoli e firmata Gioco per Sempre, la campagna che da anni promuove il valore educativo, sociale e pedagogico che il gioco ricopre nella vita di tutti i giorni - celebra il giocattolo tradizionale sia da una prospettiva storica, sia attraverso il suo legame con l’illustrazione e il fumetto.Perché Superman gioca con le biglie in una storia a fumetti? Come mai i celebri Qui, Quo e Qua chiedono giocattoli ben precisi a zio Paperino in “I doni inattesi”? E che legame c’è tra i cartoni animati e le action figure? Queste e tante altre curiosità saranno svelate lungo un percorso ricco di aneddoti, memorabilia e illustrazioni originali. Protagoniste indiscusse le action figure: da G.I. Joe ai Transformers, passando ai Masters of the Universe, casi esemplari di come i cartoni animati, che hanno segnato profondamente l’immaginario collettivo dalla seconda metà degli anni ‘60, possano essere fonte di ispirazione per la creazione di giochi. Per restare in tema, ci sarà un’area speciale dedicata a Batman, con una collezione di Batmobili in tutte le versioni cinematografiche, da quella guidata da Adam West nella storica serie TV degli anni ‘60 a quella di Robert Pattinson in The Batman. Grande spazio dedicato ai pezzi più iconici come il mitico Teddy Bear – nato proprio da una vignetta sul Washington Post con protagonista il presidente americano Roosevelt – raccontato attraverso la sua lunga evoluzione: dalle prime rappresentazioni fino alle versioni più recenti, protagoniste anche sul grande schermo, come nei casi di “Paddington”, “Ted” o del perfido Lotso in “Toy Story 3”, per non dimenticare il celebre “Piccettino” dei fumetti di Leo Ortolani. In mostra anche le storiche copertine della Domenica del Corriere della Sera dedicate alla magia del Natale, le figurine Liebig, i paginoni con le sagome da ritagliare, i fumetti e le illustrazioni che hanno raccontato e ispirato il mondo dei giochi. Non possono mancare gli storici mattoncini LEGO che, con oltre 90 anni di storia, hanno saputo evolversi restando un simbolo intramontabile di creatività, ingegno e gioco senza età: dalla prima scatola in legno fino agli ultimi pezzi da collezione con pezzi rarissimi e un set dedicato alla mitica Ferrari. Un omaggio speciale anche al mondo delle bambole, dal celebre Cicciobello, passando per le iconiche Reborn che grazie alla minuzia dei loro dettagli riproducono dei veri bebè, fino alle intramontabili Barbie che hanno rivoluzionato il gioco al femminile e continuano a reinventarsi in mille varianti. In questa sorprendente mostra prende vita un emozionante dialogo tra passato e futuro, dove i grandi classici incontrano l’innovazione: dai chiodini colorati al Meccano, passando dai cavallini a dondolo fino ai trenini, senza dimenticare lo storico calcetto e gli animali della fattoria.I visitatori avranno l’opportunità di tuffarsi in un magico viaggio nel tempo, esplorando un autentico villaggio dei Puffi in perfetto stile anni ’80 e riscoprendo le adorabili Sylvanian Families che hanno fatto sognare generazioni. In scena anche spettacolari collezioni di automobili, dai modelli vintage ai modelli più moderni, e i più moderni monopattini MICRO realizzati in plastica riciclata provenienti dai mari per una mobilità sostenibile e sempre più verde.Ad accogliere i visitatori l’esposizione itinerante Board Game Photography di Daria Piccotti, fotografa e storyteller torinese che, attraverso il progetto Narravolando, si dedica alla fotografia di giochi da tavolo. Lungo il percorso, i partecipanti potranno ammirare una selezione di scatti: un’immersione nei mondi che si animano sul tavolo grazie alle creazioni ludiche, di cui l’autrice divulga le qualità educative, artistiche e creative. Per chiudere in bellezza, in occasione della Giornata Internazionale del Gioco di mercoledì 11 giugno, al WOW Spazio Fumetto verrà anche annunciato il vincitore dell’esclusivo Gioco per Sempre Kids Award, un riconoscimento di inestimabile valore che viene assegnato da una giuria d’eccezione, composta interamente da bambini. Sarà una grande festa, un pomeriggio all’insegna del gioco per tutta la famiglia, dai più grandi ai più piccoli, con una divertente merenda in compagnia per salutare la scuola e dare il benvenuto all’estate giocando all’aria aperta tutti insieme. "Due appuntamenti importanti si incastrano nello stesso periodo, sottolineando quanto il gioco sia un tema centrale e sempre attuale: il 4 e 5 maggio saremo presenti a Toys & Baby Milano, la fiera B2B di riferimento per il settore presso Allianz MiCo a Milano, mentre l’11 giugno celebreremo la seconda edizione dell’International Day of Play, una ricorrenza mondiale che riconosce il gioco come diritto fondamentale dell’infanzia. Siamo orgogliosi di essere parte di un’iniziativa così ricca di valore culturale ed emotivo” – dichiara Maurizio Cutrino, Direttore di Assogiocattoli, che continua: “Promuovere il gioco in tutte le sue forme significa anche tutelare il diritto all’infanzia e stimolare la creatività a ogni età. Il momento della premiazione del vincitore del Gioco per Sempre Kids Award è sempre simbolico e concreto al tempo stesso, perché a scegliere sono proprio i bambini: i veri protagonisti del gioco. Non poteva esserci cornice migliore del WOW Spazio Fumetto per celebrare questo appuntamento, dove giocattolo e immaginazione si incontrano e prendono vita”. “La grande stanza dei giochi – dal cavallino a dondolo ai kidult" è un invito a lasciarsi stupire, a tornare bambini e a riscoprire la magia senza tempo del giocattolo come ponte tra generazioni, arti e passioni grazie al contributo di Arias, Carrera, Chicco, Città del sole, Epoch, Foppa Pedretti, Hasbro, Hornby/Rivarossi, Italtrike, LEGO, Mattel, Quercetti, Schleich, Simba Toys, Spin Master, Top Company e Villa Giocattoli che hanno aperto e messo a disposizione i loro archivi storici. Grazie al loro contributo, ogni visitatore potrà immergersi in un percorso affascinante che saprà parlare a bambini, adulti e nostalgici, trasformando il museo in una coloratissima stanza dei giochi aperta a tutti.

“In questo momento di grande incertezza sul futuro del nostro Museo, che rischia la chiusura a causa del mancato rinnovo della concessione da parte del Comune di Milano, questa mostra porta una ventata di spensierata gioia, trasformando i nostri spazi in una grande stanza dei giocattoli che dialogano con i fumetti e viceversa. Con Assogiocattoli abbiamo voluto mettere in mostra questo straordinario percorso che unisce due mondi apparentemente lontani, ma in realtà molto più vicini di quanto si pensi” - conclude Luigi Bona, Direttore di WOW Spazio Fumetto.

WOW Spazio Fumetto - Museo del FumettoViale Campania 12 - Milano

Costo ingresso: 8 euro intero, 5 euro ridottoOrari: martedì - venerdì, ore 15.00 - 20.00 ; sabato e domenica, ore 14.00 -19.00 ; chiuso il lunedìChiusure straordinarie: si consiglia di consultare sempre sito e canali social ufficiali del MuseoTelefono: 02 49524744