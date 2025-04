Compiti a casa e verifiche in classe, nuova circolare del Ministero: cosa cambia a scuola

Compiti a casa e verifiche in classe, nuova circolare del Ministero: cosa cambia a scuola

Promuovere una collaborazione positiva tra scuole e famiglie è l'obiettivo della nuova circolare firmata dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, riguardante la programmazione di verifiche in classe e l'assegnazione dei compiti a casa. Il documento, intitolato "Assegnazione delle verifiche in classe e dei compiti da svolgere a casa", sottolinea l'importanza di una pianificazione accurata da parte di ogni docente, considerando anche le attività predisposte dagli altri insegnanti del team o del consiglio di classe.

Viene richiesto di evitare la comunicazione sul registro elettronico in tarda serata per il giorno successivo, per non sovraccaricare gli studenti in una sola giornata. La circolare indica la necessità di distribuire in modo equilibrato verifiche e compiti durante la settimana, così da ridurre carichi eccessivi e permettere una migliore organizzazione del tempo, soprattutto in prossimità delle festività.

Valditara ribadisce che la scuola deve garantire condizioni di serenità e fiducia per favorire lo sviluppo armonico della personalità degli studenti. Il ministro ricorda inoltre gli ampi margini decisionali affidati alle istituzioni scolastiche in materia di didattica e valutazione, ringraziando il personale docente per l'impegno nel mantenere un dialogo costruttivo con le famiglie.

