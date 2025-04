Come funziona il Conclave per l'elezione del nuovo Papa? niente cellulari, clausura totale e massima segretezza

Nel Conclave per eleggere il nuovo Papa, i cardinali con diritto di voto (133 su 135, in attesa di chiarimenti su Becciu) devono osservare una clausura assoluta, come stabilito dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis. Sono vietati cellulari, pc, tablet, televisori e la lettura dei quotidiani.

Le finestre della Cappella Sistina restano chiuse, ogni tentativo di comunicare con l’esterno o di influenzare l’elezione comporta la scomunica latae sententiae. Prima dell’ingresso in Sistina, ai cardinali vengono ritirati tutti i dispositivi elettronici; le stanze vengono sigillate e le finestre oscurate. Gli ambienti destinati agli elettori sono bonificati per escludere microspie o strumenti di intercettazione, con dispositivi anti-spionaggio installati anche nelle aree comuni e nelle cucine.

Il personale è vincolato da un giuramento di segretezza che impedisce anche il dialogo superfluo con i cardinali. Durante il Conclave, i cardinali alloggiano a Casa Santa Marta, vicino alla Sistina, senza alcun contatto con l’esterno, così come cuochi e camerieri selezionati. Ogni giorno vengono condotti in Cappella Sistina su un autobus isolato.

Le votazioni si svolgono in silenzio seguendo un cerimoniale rigoroso; al termine di ogni scrutinio, le schede e ogni appunto vengono bruciati, senza lasciare alcuna traccia.

Conto alla rovescia per il Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco. I cardinali si riuniranno oggi nell’Aula del Sinodo in Vaticano per una nuova Congregazione generale, dove sarà stabilita la data di inizio del Conclave, previsto tra il 5 e il 10 maggio.

Il termine conclave deriva dal latino cum e clavis, indicando un "luogo chiuso a chiave", anticamente riferito a stanze private dove si custodivano tesori.

