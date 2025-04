Conclave, cardinali a Roma: oggi si decide la data di ingresso in Cappella Sistina

Conto alla rovescia per il Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco. I cardinali si riuniranno oggi nell’Aula del Sinodo in Vaticano per una nuova Congregazione generale, dove sarà stabilita la data di inizio del Conclave, previsto tra il 5 e il 10 maggio. I porporati stanno arrivando da tutto il mondo, molti si incontreranno per la prima volta.

Il numero degli elettori è sceso da 135 a 133 a causa delle assenze del cardinale spagnolo Antonio Canizares e dell’arcivescovo emerito di Sarajevo Vinko Puljic, entrambi impossibilitati a partecipare per motivi di salute. Resta ancora aperta la questione del cardinale Angelo Becciu, che rivendica il diritto di voto. Secondo un articolo firmato da Giovanni Maria Vian su Domani, il decano Giovanni Battista Re avrebbe autorizzato Becciu, mentre il Camerlengo Kevin Farrell sostiene che Papa Francesco avesse disposto l’esclusione. Il cardinale Pietro Parolin avrebbe mostrato a Becciu due lettere firmate dal Pontefice, datate 2023 e marzo scorso, che lo escluderebbero dal Conclave.

Domenica i cardinali hanno partecipato a un pellegrinaggio alla tomba di San Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore, seguito dalla recita dei Secondi Vespri. Tra i presenti, il cardinale Pierbattista Pizzaballa e il cardinale Mario Grech, entrambi indicati tra i papabili. In prima fila anche Pietro Parolin, tra i favoriti secondo i bookmaker, accanto a Giuseppe Betori. Assente il cardinale Becciu.

All’uscita, alcuni porporati hanno commentato l'atmosfera serena del pre-Conclave. Il cardinale Sean Brady ha parlato di un clima "eccellente, amabile", mentre Angelo De Donatis ha spiegato che le idee si chiariranno "piano piano". Jean Zerbo, arcivescovo del Mali, ha definito la diversità culturale dei cardinali una "ricchezza" per la Chiesa universale.

Le regole prevedono che, dopo la morte del Papa, vengano convocati a Roma tutti i cardinali. Il Collegio cardinalizio gestisce gli affari ordinari e urgenti durante la sede vacante, senza modificare le leggi esistenti. Il Conclave deve iniziare tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte del Pontefice. Dopo l’elezione, il cardinale decano chiede all’eletto l'accettazione dell'incarico e il nome scelto, formalizzando il tutto con un verbale e procedendo alla vestizione per il rito d'obbedienza.

