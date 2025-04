Donald Trump ai 100 giorni di mandato: popolarità in calo e crescente opposizione

Donald Trump ai 100 giorni di mandato: popolarità in calo e crescente opposizione

A quasi 100 giorni dall'inizio della sua presidenza, Donald Trump registra un calo di popolarità secondo un sondaggio Washington Post-ABC News-Ipsos. Solo il 39% degli americani adulti approva il suo operato, contro il 55% che disapprova, con il 44% che esprime una forte disapprovazione. A febbraio, i dati mostravano il 45% di approvazione e il 53% di disapprovazione. Nessun altro presidente moderno ha modificato così rapidamente il governo e le istituzioni come Trump, causando disagi e numerose azioni legali da parte degli oppositori.

Tra gli elettori registrati, il consenso è sceso dal 48% al 42%, mentre la disapprovazione è aumentata dal 51% al 55%. L'indice di gradimento generale di Trump risulta il più basso mai registrato da un presidente al traguardo dei 100 giorni. Comparativamente, Joe Biden aveva ottenuto il 52% di approvazione nello stesso periodo.

Analizzando i singoli temi, oltre il 60% disapprova la gestione dell'economia, delle relazioni internazionali, dei dazi commerciali e delle turbolenze finanziarie. Maggioranze più contenute esprimono parere negativo sulla gestione del governo federale e delle politiche per il ceto medio. Sul tema chiave dell'immigrazione, il 53% disapprova il suo operato, anche se alcuni aspetti delle politiche migratorie raccolgono consenso.

Molti americani ritengono che Trump stia tentando di espandere eccessivamente il potere presidenziale, ridurre drasticamente la forza lavoro federale, chiudere agenzie e colpire gli avversari politici. Il 51% degli elettori sostiene che il presidente abbia esagerato nel voler limitare la diversità nei luoghi di lavoro, mentre il 48% ritiene eccessive le sue politiche di deportazione degli immigrati senza documenti. Su quest'ultimo tema, il 34% approva la gestione e il 16% ritiene che Trump non si stia spingendo abbastanza lontano.

Trump a Roma per i funerali del Papa e incontro con Zelensky

Donald Trump ha lasciato Roma dopo una missione di poco più di 12 ore. Arrivato nella Capitale alle 23 del 25 aprile, il presidente degli Stati Uniti ha partecipato oggi ai funerali di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile.

Zelensky a Roma per i funerali di Papa Francesco, possibile incontro con Trump

Volodymyr Zelensky è giunto questa mattina a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco. A confermare la presenza del presidente ucraino e della first lady Olena Zelenska è stato il portavoce Sergei Nykyforov, dopo che nella serata precedente Zelensky aveva espresso incertezza sulla sua partecipazione a causa di impegni militari urgenti a Kiev.

Donald Trump a Roma per i funerali di Papa Francesco: atterrato a Fiumicino, soggiorno a Villa Taverna

Donald Trump è arrivato a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco. L'Air Force One è atterrato all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci alle 22.