Ondata di odio social contro Liliana Segre dopo il 25 aprile a Pesaro

Home » Social News » Ondata di odio social contro Liliana Segre dopo il 25 aprile a Pesaro

Ondata di insulti contro la senatrice a vita Liliana Segre dopo la sua partecipazione alle celebrazioni del 25 aprile a Pesaro. Sui video pubblicati dal Comune di Pesaro e dal sindaco Biancani sono comparsi messaggi come "sanguisuga ebrea", "la più nazista di tutte", "vecchia il popolo italiano non ti vuole" e "stanno facendo la raccolta differenziata", tra le centinaia di commenti offensivi segnalati.

A denunciarlo è il consigliere comunale Riccardo Bernardi, che ha ricordato come quest'anno, per la prima volta, la città abbia avuto "l'onore e il privilegio" di celebrare il 25 aprile con Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento e cittadina onoraria di Pesaro.

Solidarietà alla senatrice è arrivata dal senatore Antonio De Poli dell'Udc, questore del Senato, che ha definito vergognosi gli attacchi social e ha sottolineato come Segre rappresenti un simbolo di libertà e dignità. De Poli ha ribadito che difendere Liliana Segre significa difendere la memoria storica, la democrazia e il rispetto dei diritti umani, invitando a contrastare ogni forma di odio, razzismo e antisemitismo.

Anticipazioni Che Tempo Che Fa: Ospiti del 26 Gennaio, Liliana Segre, Claudio Baglioni e Altri Grandi Nomi

Oggi, domenica 26 gennaio, a partire dalle 19.30, torna Che Tempo Che Fa, in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+.

Liliana Segre: rischio di dimenticare la Shoah con la scomparsa degli ultimi superstiti

La senatrice a vita Liliana Segre, in un'intervista che sarà pubblicata il 27 gennaio sui profili della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano e su Corriere.

Cartello contro Segre in corteo pro Pal di Milano - procura indaga per odio razziale

Prime denunce in procura a Milano dopo i cartelli comparsi sabato scorso nel corteo pro Palestina che è sfilato in centro a Milano e che mostrava l'immagine della senatrice a vita Liliana Segre, del ministro Guido Crosetto e di altri noti esponenti definiti "agenti sionisti".