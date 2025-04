Chi è Manuel Bortuzzo: la sparatoria, le Paralimpiadi e il caso di stalking

Home » Social News » Chi è Manuel Bortuzzo: la sparatoria, le Paralimpiadi e il caso di stalking

Manuel Bortuzzo sarà ospite oggi, domenica 27 aprile, a Verissimo, dove parlerà per la prima volta del caso di stalking che lo vede vittima e che ha portato alla condanna a 1 anno e 8 mesi, con pena sospesa, dell'ex fidanzata Lucrezia Hailé Selassiè. Nato a Trieste il 3 maggio 1999, Manuel ha mostrato fin da piccolo una passione per la musica e il nuoto. A sei anni inizia a suonare la batteria e contemporaneamente si distingue nelle competizioni giovanili di nuoto, specializzandosi nel mezzo fondo. Nel 2015 firma il record italiano Ragazzi nei 3000 metri stile libero, superando il primato di Gregorio Paltrinieri.

Il 2019 avrebbe dovuto essere l'anno dei Campionati mondiali, ma a febbraio, mentre si trovava davanti a un pub alla periferia di Roma, viene colpito da alcuni proiettili a seguito di uno scambio di persona. Sopravvive per pochi millimetri, ma una lesione al midollo spinale gli provoca la paralisi parziale. Nonostante il trauma, torna a nuotare e a gareggiare, classificandosi secondo ai Campionati italiani 2022 e vincendo alle Para Swimming World Series a Lignano Sabbiadoro. Ai Giochi Paralimpici di Parigi conquista la medaglia di bronzo nei 100 metri rana.

Il caso di stalking emerso dopo la fine della relazione nata al Grande Fratello Vip vede Lucrezia Hailé Selassiè condannata dal gup di Roma. Secondo l'accusa, avrebbe perseguitato Manuel fino a minacciarlo di morte, generandogli ansia, paura e costringendolo a modificare le sue abitudini di vita.

Lucrezia Selassié condannata per stalking a Bortuzzo: Ho toccato il fondo ma cammino a testa alta

Lucrezia Hailé Selassié rompe il silenzio su Instagram dopo la condanna a un anno e otto mesi con pena sospesa per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo.

Verissimo, gli ospiti di oggi sabato 11 gennaio 2025: Manuel Bortuzzo, Anna Lou Castoldi e Nicoletta Manni

Oggi, sabato 11 gennaio 2025, torna su Canale 5 l'appuntamento con Verissimo, il celebre talk show condotto da Silvia Toffanin.

Bortuzzo: Bronzo alle Paralimpiadi per me vale come oro - anche le cose belle succedono

Ecco su quelle due hanno peccato di più Olimpiadi e Paralimpiadi insieme il prossimo passo? Credo sia il sogno di qualsiasi atleta e rappresentante dello sport, credo che si possa fare, certo in due fasi differenti, ma sotto un unico grande tetto, sarebbe bello.