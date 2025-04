Moto razr 60, edge 60: Annuncio e Novità AI

Oggi motorola presenta una serie incredibile di prodotti e novità capaci di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

In particolare:

motorola presenta i nuovi pieghevoli dell’iconica famiglia razr: razr 60 ultra e razr 60 .

e . la gamma edge si arricchisce con il nuovo flagship edge 60 pro. In arrivo anche edge 60

motorola ha annunciato due nuove aggiunte alla famiglia Moto Things , ampliando l’esperienza dagli smartphone agli accessori con l’introduzione degli auricolari moto buds loop e del wearable moto watch fit, entrambi progettati per integrarsi perfettamente nell'ecosistema motorola.

, ampliando l’esperienza dagli smartphone agli accessori con l’introduzione degli auricolari moto buds loop e del wearable moto watch fit, entrambi progettati per integrarsi perfettamente nell'ecosistema motorola. motorola introduce quattro nuove funzionalità di moto ai che trasformano le interazioni quotidiane: Next Move, Playlist Studio, Image Studio e Look and Talk.

RAZR 60 FAMILY

I nuovi motorola razr 60 ultra e motorola razr 60 vantano i display più grandi e brillanti mai visti su un dispositivo pieghevole, abbinati agli schermi esterni più intelligenti e interattivi al mondo.

Al centro di questa evoluzione c'è moto ai, in grado di offrire funzionalità dinamiche in tempo reale per migliorare la creatività, la produttività e le esperienze quotidiane. Entrambi i dispositivi di motorola razr 60 family sono disponibili in una varietà di materiali e finiture premium innovative, come il primo pieghevole con finitura in legno e il primo smartphone realizzato con Alcantara.

Grazie all'esclusiva collaborazione con Pantone, la famiglia motorola razr 60 vanta anche una serie di colorazioni straordinarie ed espressive, regalando agli utenti un vero stile personale nel palmo della loro mano. Progettati per durare nel tempo, i dispositivi sono dotati di una cerniera rinforzata in titanio riprogettata e protezione IP48 contro polvere e acqua, rendendo i nuovi motorola razr più resistenti di sempre. Con potenti e intuitivi sistemi di fotocamere, questa nuova famiglia razr combina stile, potenza e intelligenza.

Disponibilità e prezzi:

- motorola razr 60 ultra sarà disponibile in Italia a partire da oggi, 24 aprile 2025, nella versione 16/512 GB su tutti i canali ad un prezzo di partenza di 1349€ in tutte le colorazioni PANTONE Scarab, PANTONE Mountain Trail, PANTONE Cabaret e PANTONE Rio Red.

- motorola razr 60 sarà disponibile in Italia a partire da oggi, 24 aprile 2025, nella versione 8/256 GB solo online ad un prezzo di partenza di 999€. In particolare, sarà disponibile online in tutte le colorazioni, PANTONE Gibraltar Sea, PANTONE Spring Bud, PANTONE Lightest Sky e PANTONE Parfait Pink, mentre negli store fisici solo nella colorazione PANTONE Gibraltar Sea.

EDGE 60 FAMILY

Motorola edge 60 pro e motorola edge 60 si contraddistinguono come i primi dispositivi quad-curve di Motorola in questo segmento.

La famiglia motorola edge 60 ha gli standard di durata più elevati, incluse le certificazioni IP68/69, la massima protezione contro acqua e polvere e sono dotati del sistema di fotocamere più potente in un dispositivo edge con tre fotocamere posteriori professionali e il sensore Sony LYTIA™ 700C che produce immagini eccezionali.

I nuovi motorola edge 60 pro e motorola edge 60 si distinguono per unicità, espressività e versatilità, pronti ad accompagnare qualsiasi progetto o passione. Entrambi i dispositivi si distinguono per una serie di caratteristiche uniche, pensate per sorprendere e affascinare. A partire dal primo design curvo su tutti i lati mai realizzato da Motorola in questa fascia, impreziosito da colori vivaci e texture originali, fino ad arrivare al sistema fotografico più avanzato mai integrato in un dispositivo edge: quattro fotocamere professionali in totale, standard di resistenza e durata leder del settore e le nuove funzionalità moto ai, progettate per rendere ogni esperienza quotidiana più intelligente, efficiente e naturale.

Disponibilità e prezzi:

- motorola edge 60 pro nel taglio di memoria 12/512GB è disponibile da oggi in Italia al prezzo di 649€

- motorola edge 60 è disponibile nel taglio di memoria 8/256GB da oggi al prezzo di 399€