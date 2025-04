Papa Francesco, omaggio continuo nella Basilica di San Pietro: superate le 128mila presenze

A Roma prosegue senza sosta l’omaggio a Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, riaperta in anticipo per consentire l’accesso ai fedeli. Dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11 fino alle 8 di oggi, oltre 128.000 persone si sono recate nella basilica per rendere l’ultimo saluto al Pontefice. Durante la notte, migliaia hanno atteso in coda, mentre le porte sono rimaste aperte fino alle 2:30 e riaperte alle 5:40. Oggi, 25 aprile, sarà possibile accedere fino alle ore 19, mentre la bara verrà chiusa alle 20.

Domani, sabato 26 aprile, si terranno i funerali solenni a San Pietro. Sono previste almeno 182 delegazioni internazionali, con la partecipazione di 50 Capi di Stato e 10 Sovrani regnanti. Atteso anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in arrivo in serata: pernotterà a Villa Taverna, residenza dell’ambasciatore USA.

La città è sottoposta a un piano straordinario di sicurezza, con restrizioni che riguardano numerose strade tra cui Viale delle Belle Arti, Piazza Ungheria, Via Salaria e Viale Liegi. È stato inoltre istituito un divieto di manifestazioni pubbliche in tutta la Green Zone dalle 00:01 del 25 aprile fino alle 23:59 del 26, eccetto per eventi religiosi già programmati o autorizzati. Nella stessa area è in vigore il divieto di trasporto di merci pericolose, comprese armi ed esplosivi. Un cono di sicurezza a raggio esteso è stato predisposto attorno ai percorsi interessati dalla traslazione della salma.

