Christian Vieri rientra dalle Maldive per un malore: Il polmone destro fischia

Disavventura per Christian Vieri, costretto a interrompere le vacanze alle Maldive dopo un improvviso malore. L’ex attaccante della Nazionale si trovava sull’isola insieme alla moglie Costanza Caracciolo e alle figlie Stella e Isabel, ma ha dovuto fare rientro anticipato in Italia per problemi respiratori. A raccontarlo è stato lo stesso Vieri attraverso i social, dove ha pubblicato immagini del ricovero in ospedale con la maschera per l’ossigeno.

In una serie di stories, Vieri ha spiegato di aver accusato sintomi già prima della partenza, tra cui tosse e dolori articolari. "Ho preso un antidolorifico sperando passasse", ha dichiarato il 51enne. Una volta alle Maldive, la situazione è peggiorata: "Il medico mi ha visitato, il polmone sinistro era a posto, ma il destro fischiava". Con un tono ironico, ha commentato: “Ho chiesto, ‘il rigore?’ e il dottore ha riso”.

Dopo la prescrizione di antibiotici, Vieri ha trascorso tre giorni a letto, rinunciando alla vacanza. Il rientro a Milano è previsto per giovedì 24 aprile per sottoporsi a ulteriori accertamenti. Anche la moglie Costanza ha confermato la gravità del malessere: “È stato veramente male, ha passato tutta la vacanza a letto”.

