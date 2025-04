Survival Kids ora in pre-order!

Disponibile in esclusiva per Nintendo Switch 2 come titolo day-one, il gioco sfrutterà appieno la nuova e potente funzione GameChat della console.

KONAMI annuncia l’apertura dei preordini di Survival Kids, in vista del lancio ufficiale su Nintendo Switch 2 il 5 giugno 2025.

Unendo immagini affascinanti, meccaniche intuitive e un profondo senso di avventura, Survival Kids è molto più di un gioco di sopravvivenza: è un'esperienza cooperativa completa, realizzata appositamente per Nintendo Switch 2. Che facciate squadra con gli amici in couch co-op, vi colleghiate con altri dispositivi o sfruttiate il co-op online, questo è un survival fatto per essere condiviso.

Con il supporto per il gioco locale, online e ibrido, Survival Kids sfrutta appieno le nuove potenti funzionalità social di Nintendo Switch 2, tra cui GameChat. Gli amici potranno giocare offline in modalità co-op split screen a due giocatori, o collegarsi online per formare squadre di quattro giocatori per esplorare, creare e conquistare l'isola insieme. È anche possibile combinare le due modalità: due giocatori su un dispositivo possono unire le forze online con altri due giocatori, creando un mix flessibile tra co-op locale e online.

Per le avventure a distanza, i giocatori potranno collegarsi da qualsiasi luogo utilizzando la GameChat integrata nella console, per coordinarsi e divertirsi insieme.

Survival Kids vedrà i giocatori assumere il ruolo di quattro bambini curiosi che si ritrovano bloccati su una catena di isole inesplorate. Con nient'altro che una mappa a brandelli, dovranno collaborare per esplorare, sopravvivere e scoprire i segreti dell'ambiente che li circonda. Ogni viaggio sarà ricco di rompicapi, sfide in cooperativa e un sistema di crafting immediato e intuitivo.

Uscito originariamente su Game Boy Color™ nel 1999, Survival Kids ha precorso i tempi, fondendo meccaniche di sopravvivenza con l'esplorazione, il crafting e la narrazione, molto prima che il genere diventasse mainstream. Ora, questa reinterpretazione moderna espande lo spirito dell’avventura originale, introducendo innovativi elementi co-op per offrire nuovi modi per sopravvivere, esplorare e adattarsi.

Con Survival Kids, Unity progetta e sviluppa per la prima volta un gioco end-to-end in collaborazione con un editor partner.

Insieme è meglio!Il crafting, l'esplorazione e gli strumenti a disposizione sono tutti progettati per funzionare meglio quando si collabora. Potreste scegliere di abbattere un albero da soli, ma se lavorerete fianco a fianco ai vostri amici lo abbatterete con la metà dello sforzo! Sia che si giochi con gli amici e la famiglia a casa sul divano, sia che si giochi online, solo insieme vivrete la miglior esperienza Survival Kids!

Sopravvivere è semplice!Con un sistema di crafting intuitivo e senza gestione dell'inventario, non avrete bisogno di menu complicati per gestire centinaia di oggetti. Basta raccogliere i materiali necessari per il crafting e il gioco è fatto: è davvero così semplice!

Il paradiso delle isoleI panorami prendono vita grazie a immagini vibranti in stile toon, a una vivace colonna sonora e a effetti audio coinvolgenti. Grazie a meccaniche di gioco semplici e a un'interfaccia utente intuitiva, Survival Kids affascinerà giocatori di tutte le età!

Nuovi orizzontiEsclusiva per Nintendo Switch 2, Survival Kids sfrutterà appieno le caratteristiche uniche di comunicazione e condivisione della console, migliorando l'esperienza gameplay e aumentando il divertimento in multiplayer!

