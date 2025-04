Scheggia di plastica bloccata in gola, salvata bimba di 14 mesi a Bari

Una bambina di 14 mesi è stata salvata al Policlinico di Bari dopo aver inalato una scheggia di plastica che le aveva ostruito le vie aeree. La piccola era arrivata in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII, completamente senza voce. Le prime radiografie non avevano evidenziato la presenza di corpi estranei, ma una successiva videofibrolaringoscopia ha rivelato un oggetto incastrato tra le corde vocali, in sede glottica.

La bimba è stata trasferita in sala operatoria, dove, sotto sedazione e con l’uso di un videolaringoscopio, il corpo estraneo è stato rimosso senza dover ricorrere a una tracheotomia. L’intervento tempestivo ha permesso di liberare le vie respiratorie e procedere in sicurezza con l’intubazione. Dopo l’operazione, la paziente è stata ricoverata in rianimazione, dove è stata estubata senza problemi. La bambina è già stata dimessa e ha potuto fare ritorno a casa in buone condizioni.

Potrebbe interessarti anche: