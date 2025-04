Intel Core Ultra 200S: Profilo Overclock Prestazioni

Per gli appassionati di PC che desiderano provare l'overclocking con la sicurezza di una garanzia, presentiamo Intel 200S Boost, un profilo di overclocking progettato per ottimizzare le prestazioni dei processori Intel Core Ultra serie 200S (K-SKU).

200S Boost è un profilo di overclocking progettato per processori Intel Core Ultra serie 200S sbloccati (ad esempio, Intel® Core™ Ultra 7 265K) se abbinati a schede madri Intel Z890 compatibili e moduli di memoria Intel XMP (DIMM) appropriati . Questo consente agli utenti di ottenere frequenze fabric, die-to-die e di memoria più elevate, con un conseguente aumento delle prestazioni per carichi di lavoro a bassa latenza come il gaming. Oltre ai potenziali miglioramenti delle prestazioni, i processori Intel Core Ultra serie 200S idonei manterranno la garanzia limitata di tre anni fornita da Intel.

Processori supportati

Processore Intel® Core™ Ultra 9 285KIntel® Core™ Ultra 7 265KIntel® Core™ Ultra 7 265KFIntel® Core™ Ultra 5 245KProcessore Intel® Core™ Ultra 5 245KF

Schede madri supportate

A partire dal 22 aprile, alcune schede madri Intel Z890 con il BIOS più recente offriranno la possibilità di eseguire il profilo di overclocking 200S Boost. Di seguito è riportato un elenco delle schede madri che i partner hanno testato per questo profilo di overclocking; tuttavia, questo elenco non è esaustivo di tutte le schede madri compatibili:

ASRock ASUS Colorato Gigabyte MAXSUN MSIZ890 Taichi OCF

Z890 Taichi ROG MAXIMUS Z890 HERO iGame Z890 FLOW V20

BATTLE-AX Z890M-PLUS V20 Z890I AORUS ULTRA

Z890 AORUS MASTER

Z890 EAGLE iCraft Z890 VERTEX

Terminator Z890-A WIFI MEG Z890 ACE

Moduli di memoria supportati

Il profilo di overclocking Intel 200S Boost è progettato per un modulo di memoria Intel XMP per canale ("1DPC") con velocità di memoria fino a 8000 MT/s. Sono idonei sia moduli UDIMM che CUDIMM. Di seguito è riportato un elenco di kit di memoria testati dai partner per questo profilo di overclocking; tuttavia, l'elenco non è esaustivo di tutti i kit compatibili:

AGO

LANCER RGB DDR5-8000 32 GB (2x16 GB) CL38

Corsaro

VENGEANCE® RGB 48 GB (2x24 GB) DDR5 CUDIMM 8000 MT/s CL38

VENGEANCE® RGB 48 GB (2x24 GB) DDR5 DRAM 7200 MT/s CL36

G.SKILL

Trident Z5 RGBDDR5-8000 CL38 32 GB (2x16 GB)

Trident Z5 RGBDDR5-8000 CL3848 GB (2x24 GB)

TeamGroup

T-FORCE XTREEM DDR5 8000MHz 48GB (2x24GB), CL38

V-COLOR

Manta XFinity RGB DDR5 48 GB (24 GB x 2) 8000 MHz CL38

Il design della scheda madre, il layout, le ottimizzazioni del BIOS e altri componenti giocano un ruolo cruciale nell'overclocking. Alcune schede madri potrebbero non disporre delle ottimizzazioni necessarie per attivare il profilo Intel 200S Boost. Inoltre, non tutti i moduli di memoria sono compatibili con i parametri di questo programma. Come per tutte le attività di overclocking, le velocità stimate non sono garantite e gli utenti potrebbero riscontrare instabilità del sistema fino al ripristino dell'overclock.

Le configurazioni con due memory stick per canale ("2DPC") non sono supportate dal programma Intel 200S Boost. A seconda del modulo di memoria e/o del design della scheda madre, gli utenti potrebbero comunque riscontrare velocità di memoria più elevate anche con una configurazione a 4 UDIMM.Come applicare il profilo di overclocking 200S Boost

Aggiorna il BIOS : assicurati che la tua scheda madre esegua l'ultima versione del BIOS per accedere a Intel 200S BoostAbilita il profilo 200S Boost : accedi alla sezione di overclocking del BIOS e seleziona "Intel 200S Boost" tra i profili preimpostatiRiavvia il sistema : riavvia il PC desktop per abilitare il profilo Intel 200S BoostEsegui test di stabilità : utilizza programmi come Cinebench per verificare la stabilità del sistemaMonitorare le prestazioni : utilizzare un software di monitoraggio come Intel XTU per monitorare temperature e tensione, se desiderato

Limitazioni e limitazioni di garanzia di 200S Boost

L'overclocking dei processori Intel con il profilo Boost 200S non invaliderà la garanzia limitata del processore fornita da Intel. Tutti gli altri termini della garanzia rimangono invariati. Questo profilo non si applica ai processori overclockati prima della data di lancio del profilo.I risultati dell'overclocking possono variare. Il profilo Boost 200S non garantisce la realizzabilità o la stabilità di frequenze di overclocking, né il raggiungimento di alcun livello di prestazioni.Nessuna parte del programma Intel® 200S Boost modifica o altera le specifiche delle prestazioni fornite nelle informazioni sul prodotto per qualsiasi componente Intel.

La garanzia Intel non copre i danni causati a componenti non Intel a seguito dell'overclocking.La garanzia 200S Boost si applica ai processori Intel "boxed". Per assistenza sui processori "boxed", contattare il supporto Intel o il punto vendita. Se il PC è stato acquistato tramite un costruttore di sistemi o un OEM, la garanzia e l'assistenza per tale garanzia sono fornite esclusivamente dal costruttore di sistemi o dall'OEM. Contattare l' OEM o il rivenditore per assistenza in garanzia o per qualsiasi domanda sulla garanzia.

Il profilo 200S Boost è un modo semplice per massimizzare il potenziale prestazionale dei processori Intel Core Ultra serie 200S (K-SKU). Ci auguriamo che i nuovi appassionati di PC trovino questa funzionalità utile. Il tuo feedback aiuterà Intel a orientare le decisioni future su programmi come Intel 200S Boost.