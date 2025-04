Giacomo Bevilacqua #justkilling: Social Media al Limite

Il celebre autore unisce le forze con Giulio A. Gualtieri per creare un graphic novel emozionante, con i disegni del talentuoso Vincenzo Puglia, in arrivo nella linea Astra di Star Comics.

Il deep web è un posto oscuro e pericoloso, nei cui meandri è possibile trovare ogni tipo di nefandezza, per dare sfogo ai propri impulsi umani più reconditi. In mezzo a tutto ciò esiste anche un social network decisamente particolare. Il suo nome è #Justkilling, ed è popolato solamente da assassini. Ma non è finita qui: tra i membri di #Justkilling è in corso una sfida, una challenge che mette in palio un premio decisamente ambito: l’immunità totale vita natural durante. Per poter ottenere questa ricompensa, è necessario raggiungere un traguardo importante, ovvero 10 omicidi di persone indicate proprio dal social network. Arrivati a 5 si aggiunge anche un “malus”, per rendere la competizione ancora più impegnativa.

Questa la trama di #justkilling , il nuovo fumetto sceneggiato dal pluripremiato autore Giacomo Keison Bevilacqua insieme al prolifico Giulio A. Gualtieri, per i disegni del talentuoso Vincenzo Puglia, in uscita il 29 aprile per Star Comics, nella linea Astra. Si tratta di una storia d’azione adrenalinica, ricca di colpi di scena e capace di tenere il lettore incollato alla pagina grazie a un ritmo serrato, ma che ha diverse chiavi di lettura, dal significato profondo. Prima tra tutte quella che riguarda il disagio della crescita adolescenziale, con il rapporto che si instaura tra i due protagonisti che si evolve nel corso della storia, portando il lettore a riflettere su questa a dir poco complicata fase della vita, che va a plasmare gli essere umani per il resto della loro esistenza.

Ma non solo, #justkilling non lesina critiche anche alla società contemporanea, sempre più connessa e violenta, in diverse accezioni. Una società tecnologica, ma che, allo stesso tempo, reagisce alla modernità con impulsi antichi, fanatici. Viviamo in un mondo in cui l’apparire è più importante dell’essere, con i social media che dettano standard irraggiungibili e irreali. Finché non arriva un serial killer, che deve ucciderti per la sua challenge: hashtag justkilling.