Malena difende Rocco Siffredi: Mai subìto abusi o sfruttamento sul set

Milena Mastromarino, conosciuta nel mondo del cinema per adulti come Malena, ha preso posizione in difesa di Rocco Siffredi dopo le recenti accuse di abusi e sfruttamento mosse da alcune attrici del settore. Intervenuta nella trasmissione Tango condotta da Luisella Costamagna su Rai 2, l'ex pornostar ha raccontato la propria esperienza, affermando: "Io non mi sono mai sentita violentata né sfruttata". Originaria di Gioia del Colle (Bari), Malena ha chiarito che, pur essendo stato menzionato più volte il suo nome, non ha mai vissuto episodi di costrizione o violenza nei set in cui ha lavorato. Le dichiarazioni arrivano dopo un'inchiesta televisiva de Le Iene, in cui alcune ex attrici del settore hanno denunciato episodi di presunte molestie e dinamiche opprimenti nei contesti professionali della pornografia. "Fisicamente non ho subito nulla del genere", ha ribadito Malena, smentendo di aver vissuto situazioni simili a quelle raccontate da altre interpreti.

