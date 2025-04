Virus pericoloso su Whatsapp: come proteggere il telefono dal nuovo attacco

Un nuovo virus informatico particolarmente insidioso si sta diffondendo attraverso le chat di Whatsapp, sfruttando l’impostazione predefinita che scarica automaticamente i file ricevuti. Basta ricevere un messaggio con un allegato infetto e aprire la conversazione per attivare l’infezione, spesso senza accorgersene, poiché il file risulta già scaricato.

Per proteggere il proprio dispositivo è fondamentale disattivare il download automatico dei media.

Su iPhone, occorre aprire Whatsapp, toccare l’icona delle impostazioni in basso a destra, accedere alla sezione “Spazio e dati” e impostare su “Mai” il download automatico per tutte le categorie: foto, audio, video e documenti.

Per chi utilizza uno smartphone Android, dalla schermata iniziale di Whatsapp bisogna premere sui tre puntini in alto a destra, entrare nelle impostazioni, selezionare “Archiviazione e dati” e, nel menù “Download automatico dei media”, rimuovere tutte le spunte relative a rete mobile e Wi-Fi per ogni tipo di file. In questo modo, sarà necessario autorizzare manualmente ogni download, riducendo il rischio di infezioni.

