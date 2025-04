Verstappen verso l'addio alla Red Bull: Aston Martin pronta all'assalto

Max Verstappen potrebbe lasciare la Red Bull al termine della stagione. L’ipotesi si fa sempre più concreta, con il campione del mondo che guarda già al 2026 per una possibile nuova sfida. In corsa resta la Mercedes, ma nelle ultime settimane è cresciuto l’interesse della Aston Martin, pronta a fare sul serio per assicurarsi il pilota olandese. Qui ritroverebbe Adrian Newey, artefice insieme a lui dei successi più importanti vissuti con la scuderia austriaca, un dettaglio che potrebbe pesare nella scelta.

L’avvio incerto della stagione per la Red Bull, nonostante la vittoria in Giappone frutto soprattutto delle prestazioni di Verstappen, alimenta i dubbi del pilota. Il 2024 ha segnato una fase di transizione per la squadra, tra il caso che ha travolto il team principal Christian Horner, numerosi cambi nello staff tecnico e un calo nelle performance complessive.

Verstappen ha un contratto fino al 2028, ma si parla da tempo di una clausola che gli consentirebbe di svincolarsi anticipatamente in caso di monoposto non competitiva. In vista del weekend in Arabia Saudita, il futuro del campione resta uno dei temi più caldi nel paddock.

