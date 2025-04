Jo Squillo operata e ricoverata in ospedale: È andato tutto bene

Jo Squillo è stata ricoverata in ospedale per un intervento chirurgico. A comunicarlo è stata la stessa cantante, attraverso un video condiviso sui social, in cui appare distesa su un letto ospedaliero con gli occhi chiusi accanto a un monitor cardiaco. L’artista, che compirà 63 anni a giugno, ha parlato di un “piccolo intervento” senza fornire ulteriori dettagli, rassicurando i fan sul fatto che “è andato tutto bene”.

Numerosi i messaggi di affetto ricevuti sotto al video, sia da parte del pubblico che da numerosi volti noti dello spettacolo. Tra i commenti spiccano quelli di Simona Ventura, Sabrina Salerno, Jovanotti, Caterina Balivo, Asia Argento, Giulia Salemi, Paola Turani e Daniela Santanchè, che ha scritto: “Ma come stai? Cosa ti è successo? Un abbraccio forte”.