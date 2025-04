Recensione EXCERIA PLUS G2 Portable SSD

Nel panorama odierno, dove la mobilità è diventata essenziale e il volume dei dati da gestire cresce esponenzialmente, la scelta di un supporto di archiviazione affidabile e veloce è fondamentale. KIOXIA, nome ben noto nel mondo della memoria flash, presenta il suo nuovo EXCERIA PLUS G2 Portable SSD, un dispositivo che promette di unire velocità, portabilità e design premium in un unico prodotto.

Pensato sia per i professionisti creativi – fotografi, videomaker e designer – sia per gli utenti comuni che vogliono sicurezza e praticità, il drive si pone come una soluzione completa per l’archiviazione on-the-go. L’obiettivo è chiaro: offrire prestazioni di alto livello senza rinunciare all’estetica e alla durabilità.

Materiali e design

Il primo aspetto che colpisce dell’EXCERIA PLUS G2 è senza dubbio il design. Il corpo in alluminio anodizzato, liscio al tatto e resistente ai graffi, dona una sensazione immediata di qualità. Il drive si presenta estremamente compatto (72 x 40 x 11,8 mm) e ultraleggero (42 grammi), perfetto per essere trasportato in una tasca o nella custodia di un laptop senza alcun ingombro.

La scelta dell’alluminio non è solo estetica: questa lega metallica favorisce un'efficace dissipazione del calore, aspetto cruciale per un dispositivo che lavora ad alte velocità. Le forme arrotondate e la superficie satinata conferiscono al dispositivo un look sobrio ed elegante, adatto tanto a un ambiente professionale quanto a un uso casual. A questo si aggiunge la resistenza agli urti certificata MIL-STD-810H, che garantisce operatività anche dopo cadute accidentali da un'altezza di circa 1,2 metri. Un piccolo grande lusso che parla la lingua della solidità.

Hardware e prestazioni

Sotto il profilo tecnico, l’EXCERIA PLUS G2 si affida alla tecnologia BiCS FLASH™ 3D di KIOXIA, sinonimo di affidabilità e velocità nel trasferimento dei dati. Grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen2 con connettore USB-C, il drive raggiunge impressionanti 1.050 MB/s in lettura e 1.000 MB/s in scrittura sequenziale, numeri che si traducono in un’esperienza d’uso fluida anche con file di grandi dimensioni come video in 4K, rendering 3D o backup pesanti.

È importante sottolineare che tali prestazioni dipendono anche dal dispositivo host: per sfruttare appieno la velocità dichiarata, è necessario che il computer o il device mobile supporti lo standard USB 3.2 Gen2 e la modalità UASP (USB Attached SCSI Protocol). In ogni caso, anche su dispositivi meno recenti, l’EXCERIA PLUS G2 offre performance molto solide grazie alla retrocompatibilità con USB 3.2 Gen1 e USB 2.0.

Inoltre, la possibilità di abilitare la protezione tramite password attraverso il software SSD Utility aggiunge un ulteriore strato di sicurezza, utile soprattutto per chi trasporta dati sensibili. Il software permette anche di monitorare lo stato di salute del drive e verificare l’usura della memoria nel tempo, assicurando così una manutenzione preventiva intelligente.

Uso quotidiano

Nella pratica quotidiana, l’EXCERIA PLUS G2 si rivela uno strumento estremamente versatile. L'assenza di parti meccaniche interne, tipica degli SSD, lo rende silenzioso e immune a vibrazioni, ideale quindi per chi lavora in ambienti dove il silenzio è d’oro, come studi di registrazione o biblioteche.

Durante prove intensive di trasferimento di cartelle da 100 GB di dati misti (foto RAW, video 4K, documenti), il drive ha mantenuto una velocità costante senza cali prestazionali evidenti e senza mai surriscaldarsi in modo preoccupante. La scocca in alluminio si è leggermente intiepidita, segno di una buona gestione termica.

La compatibilità out-of-the-box con Windows, macOS, iOS (tramite USB-C), Android e le principali console gaming (PS5, Xbox Series X/S) permette di passare senza soluzione di continuità da un dispositivo all’altro. Questo aspetto lo rende particolarmente interessante non solo per professionisti, ma anche per gamer che vogliono espandere rapidamente lo storage delle proprie console senza sacrificare velocità di caricamento.

Infine, il fatto che nella confezione siano inclusi sia il cavo USB-C to C sia il cavo USB-C to A è un plus non da poco, evitando ulteriori spese e adattatori scomodi.

Conclusioni

KIOXIA EXCERIA PLUS G2 Portable SSD riesce a distinguersi grazie a un equilibrio eccellente tra design, prestazioni e portabilità. È un prodotto che si rivolge a chi cerca un'unità solida, veloce e durevole, senza dover rinunciare a uno stile sobrio ed elegante. Pur non essendo dotato di crittografia hardware AES, il livello di protezione offerto dal software è adeguato per la maggior parte degli utenti. EXCERIA PLUS G2 è una scelta intelligente per chi pretende il massimo, sia nella vita lavorativa sia nel tempo libero.

Voto finale 9/10

Link al sito: https://europe.kioxia.com/it-it/personal/ssd/exceria-plus-g2-portable.html

Pro:

Design premium, compatto e resistente

Prestazioni di lettura e scrittura elevate

Dissipazione termica efficace

Compatibilità ampia con sistemi operativi e console

Software di gestione SSD Utility incluso

Inclusione di due cavi USB (C-C e C-A)

Shockproof certificato MIL-STD

Contro:

Prezzo leggermente superiore

Assenza di crittografia hardware AES integrata

