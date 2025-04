Sergio Mattarella ricoverato per impianto di pacemaker programmato

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma per un intervento programmato. Il Capo dello Stato si è sottoposto all’impianto di un pacemaker, secondo quanto previsto dai medici. Le condizioni di salute del presidente non destano preoccupazioni e l’operazione è stata pianificata in anticipo come misura preventiva.

