SUPERMAN DAY venerdì 18 aprile

L’anniversario dell’Uomo d’Acciaio metterà in evidenza la potente eredità e l'entusiasmante futuro del primo Supereroe in assoluto. In Italia omaggi tv, pubblicazioni, nuovi prodotti, uova di Pasqua dedicate.

Warner Bros. Discovery e DC invitano i fan di tutto il mondo a festeggiare il #SupermanDay . Previsto venerdì 18 aprile 2025 , il Superman Day celebra il primo Supereroe del mondo attraverso esperienze, pubblicazioni, prodotti in edizione limitata e alcune sorprese speciali dalle diverse divisioni di Warner Bros. Discovery - DC Comics, DC Studios, Warner Bros. Studio Tour Hollywood e Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Il Superman Day sarà anche l’occasione per dare un nuovo sguardo all’attesissimo film dei DC Studios, “Superman”, che verrà lanciato in IMAX in Nord America l’11 luglio 2025 e a livello internazionale a partire dal 9 luglio.

Creato dallo scrittore Jerry Siegel e dall'artista Joe Shuster, Superman ha cambiato il mondo della cultura pop a partire dalla pubblicazione dell'iconico fumetto Action Comics #1 della DC il 18 aprile 1938 . Fin dal suo debutto, Superman è stato un simbolo internazionale di speranza, forza e gentilezza ispirando persone di tutte le generazioni attraverso film, TV, cartoon, fumetti e altro ancora.

La chiamata social - Celebrate l'eroe che è in voi: Siamo tutti Superman

Venerdì 18 aprile, DC invita i fan di tutto il mondo a riunirsi per celebrare Superman indossando l'iconico simbolo della S e a condividere le loro storie sull’Uomo d’Acciaio. Il regista/sceneggiatore e co-CEO dei DC Studios James Gunn e il Presidente, Editore e Direttore creativo della DC Jim Lee uniscono le forze per celebrare il Superman Day, condividendo ciò che Superman significa per loro e incoraggiando i fan a raccontare le proprie storie su di lui. I contributi di James Gunn e Jim Lee sono disponibili nel feed dei profili social ufficiali di DC @DCOfficial e @Superman. I fan sono invitati a realizzare i propri contenuti a tema Superman, indossando anche loro il suo simbolo S, e taggando i profili ufficiali di DC in Italia @dcitaliaofficial.

Il prossimo film dei DC Studios “Superman”

Dal regista/sceneggiatore James Gunn, “Superman” – il primo film dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran – arriverà nei cinema in IMAX in Nord America dall’11 luglio 2025 e a livello internazionale a partire dal 9 luglio 2025, distribuito da Warner Bros. Pictures. Per prepararsi ai nuovi contenuti in occasione del Superman Day, i fan potranno registrarsi a DC Studios Fan First per ricevere gli ultimi aggiornamenti e informazioni relative ai DC Studios.

Le celebrazioni in Italia

In Italia , il Superman Day è celebrato in tv, sui fumetti, negli stores e persino con esclusive uova di Pasqua!

Cartoon Network (canale 607 di Sky) propone una programmazione dedicata per il Superman Day, venerdì 18 aprile i fan più piccoli di Superman avranno l’opportunità di celebrare il personaggio con una maratona di 10 episodi dell’amatissima serie animata DC “ Teen Titans Go! ”. Gli episodi saranno programmati dalle 19.40 alle 21.45, e includeranno Superman come protagonista o special guest.

Warner TV (canale 37 DTT) ha deciso di omaggiare il supereroe il 18 aprile: per l’occasione, il logo del canale si trasformerà nel logo del Superman Day , e durante la giornata gli spettatori del canale avranno la possibilità di scoprire di più su Superman attraverso curiosità e fatti dedicati a questo iconico personaggio che appariranno sullo schermo durante l’intera giornata.

Poste San Marino celebra il Superman Day, il giorno dedicato all’eroe senza tempo che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, annunciando un’emissione filatelica esclusiva con una tiratura limitata a 20.000 foglietti dal valore di 4,90€, disponibile dal 17 giugno. Questa edizione speciale celebra il leggendario supereroe che incarna coraggio e giustizia, valori universali che rispecchiano la missione della più antica Repubblica del mondo, San Marino, custode millenaria della libertà e dei diritti universali. Un’opera imperdibile per i collezionisti, che avranno la possibilità di possedere un tassello della leggendaria storia di Superman, simbolo eterno di forza e virtù.

Il mondo dei comics, da cui Superman è nato, propone, grazie a Panini Comics , volumi antologici, grandi classici e novità assolute in uscita quest’anno. Per chi vuole approcciarsi per la prima volta alla sua storia editoriale, è disponibile Il grande libro di Superman , antologia che raccoglie tutte le avventure che hanno segnato l’evoluzione del personaggio nel corso degli anni; un grande volume che, oltre a celebrare i creatori originali, ricorda tutti gli autori e i disegnatori più famosi che hanno lavorato sulle storie dell’Uomo del Domani.

Accanto ad altre storie must-have dedicate a Clark Kent/Kal-El come Superman: Stagioni , Superman: Su nel cielo , All-Star Superman , Superman: Anno uno .

Tra le iniziative celebrative è previsto in uscita il 25 giugno anche Superman: Il mondo , un volume day-&-date di 208 pagine con storie originali che raccontano Superman dalla prospettiva di varie culture a livello internazionale; gli acclamati autori di fumetti italiani Marco Nucci e Fabio Celoni portano l’Uomo d’Acciaio in Italia con la storia Superman: Inferno : nel 2021, Clark Kent e Lois Lane sono a Firenze , la città natale del Sommo Poeta Dante Alighieri, nel 700° anniversario della sua morte; all'improvviso, la terra si spacca e Lois e altri astanti sono inghiottiti in un abisso che sembra condurre direttamente all'Inferno. L'unica speranza di Superman contro gli eserciti di Lucifero è legata a una formula, presente nelle visioni di Dante, che sembra perduta per sempre.

Negli store sono disponibili prodotti Superman realizzati in collaborazione con prestigiosi brand:

Intimissimi Uomo ha creato una collezione di t-shirt, boxer, pigiami, calze e pantofole, interamente dedicata all’Uomo d’Acciaio e incentrata in particolare sul suo iconico simbolo a forma di S, sia per adulti che per bambini.

Lego ha recentemente lanciato un nuovo articolo dedicato a Superman: Mech di Superman™ contro Lex Luthor™, un set composto 120 pezzi per entrare in azione con Superman. Il mech ha braccia, gambe e dita mobili e il busto si apre per rivelare una cabina di guida per la minifigure di Superman.

Formitalia Luxury Group , in collaborazione con Stellantis Design Studio, lancerà invece in concomitanza con l’uscita al cinema dell’attesissimo film di James Gunn una collezione home living ispirata al supereroe per eccellenza.

Anche la Pasqua celebra Superman con due differenti linee di uova :

Dolci Preziosi arricchisce la sua offerta con due nuove uova di Pasqua ufficiali dedicate all’iconico supereroe da 150g e 240g, realizzate con finissimo cioccolato al latte e con sorprese originali tematizzate. Le uova sono confezionate in una veste grafica accattivante e colorata, ispirata al celebre eroe con il mantello rosso, pensate per portare un tocco di avventura e magia alla festa più dolce dell’anno.

Ciao propone un uovo di Pasqua speciale dedicato a Superman, ricco di sorprese tematiche per tutti i gusti.