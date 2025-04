Miriana Trevisan: Tradita più volte, oggi sono casta... Un uomo mi ha fatto del male

Miriana Trevisan ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera e della sua vita privata in un'intervista al Corriere della Sera. Ha ricordato gli esordi a Non è la Rai, quando aveva solo 16 anni: "Mi avevano scelta per il Bagaglino ma mi vergognavo a stare mezza nuda". Poi è arrivato il provino per Striscia la Notizia, dove ha ottenuto il ruolo di velina mora accanto a Laura Freddi: "Un periodo ho vissuto con lei a Milano 2, c’era anche Bonolis, gentile, ma non si vedeva quasi mai".

La notorietà l'ha esposta anche a situazioni spiacevoli, come quando un uomo iniziò a seguirla fuori dagli studi: "Un giorno lo vidi dietro di me, scesi dalla macchina e iniziai a colpire la sua auto, spaccai tutto e mi tagliai. Dopo non si è più fatto vedere". Ha poi risposto a chi, come Laura Freddi, sosteneva avesse molti fidanzati: "Forse parlava di sé. Io stavo spesso sola. Uno bello l’ho avuto, l’ho lasciato, poi me ne sono pentita".

Oggi è single da sei anni: "Dopo Non è la Rai ho avuto una storia con un calciatore, brutto ma affascinante, un gran cornificatore. E sì, sono stata tradita molte volte. Io non tradisco, solo una volta, ma ci eravamo già lasciati. Mi sentii comunque in colpa".

Ora, dice, tende alla castità: "Mi trattengo finché non trovo qualcuno che mi piace davvero. Non sono fatta per avventure, ho detto molti no. Sono sfidanzata". Sull'amore, afferma di essere stata spesso sfortunata: "Mi sono accontentata, non mi sono rispettata".

Ha infine ricordato una relazione dolorosa: "Un uomo mi ha fatto del male, mi ha plagiata, controllata, ricattata. Mi accusò di non essere una brava madre. Dopo il divorzio avevo delle ferite e lui ci si è infilato. Ho impiegato due anni per capire chi fosse davvero. Mio figlio ha ancora gli incubi".