La Statale di Milano conferisce la laurea honoris causa a Ornella Vanoni

Ornella Vanoni riceverà la laurea honoris causa in Musica, Culture, Media, Performance dall’Università Statale di Milano mercoledì 11 giugno. Il riconoscimento arriva su proposta del Dipartimento di Beni culturali e ambientali, accolta all’unanimità dal Senato accademico e approvata a febbraio dalla ministra per l’Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini.

L'artista, che ha recentemente compiuto 90 anni, è considerata una delle figure più rappresentative della musica italiana, con oltre cento album pubblicati e 55 milioni di dischi venduti nel mondo. Nella motivazione si sottolinea come Vanoni sia “voce unica e inconfondibile” e interprete di una ricerca artistica che da oltre sessant’anni attraversa generi diversi, contribuendo in modo determinante al panorama musicale nazionale.

L’Ateneo milanese celebra così una carriera che ha saputo interpretare il proprio tempo e riflettere lo spirito di una Milano creativa e vibrante. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti da Vanoni figurano il titolo di Grande ufficiale Ordine al merito della Repubblica Italiana (1993), il Premio Tenco (1981), il Premio alla carriera al Festival di Sanremo (1999), il Premio Bellisario (2008) e il Premio Elsa Morante alla Carriera (2015).

