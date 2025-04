Mandorle e salute cardiometabolica: confermati i benefici quotidiani su cuore, peso e intestino

Mangiare mandorle ogni giorno può migliorare diversi aspetti della salute cardiometabolica. Lo afferma un consensus paper pubblicato su Current Developments in Nutrition, frutto di una tavola rotonda tra 11 esperti internazionali di nutrizione e medicina, organizzata con il sostegno dell’Almond Board of California. L’analisi ha riunito numerosi studi sugli effetti delle mandorle, arrivando a conclusioni condivise sul loro ruolo positivo per il benessere generale.

Secondo i ricercatori, il consumo quotidiano di mandorle rappresenta una strategia efficace per sostenere la salute del cuore, gestire il peso corporeo e supportare il microbioma intestinale. Gli esperti hanno evidenziato che almeno 50 grammi di mandorle al giorno, pari a circa due porzioni, possono favorire una lieve perdita di peso in alcuni soggetti, senza causare aumenti ponderali.

Le malattie cardiometaboliche sono in crescita a livello globale, e le mandorle si confermano tra gli alimenti più studiati in ambito nutrizionale. Il professor Adam Drewnowski, coautore dell’articolo e docente di Epidemiologia all’Università di Washington, ha sottolineato il valore scientifico dell’incontro: il gruppo di ricerca, grazie a competenze multidisciplinari, ha raggiunto un consenso sull’impatto positivo delle mandorle su diversi indicatori di salute.

Tra i risultati più significativi riportati nel paper, emerge una riduzione media del colesterolo LDL di 5,1 mg (-5%) e un lieve ma significativo abbassamento della pressione diastolica (fino a -1,3 mmHg). Inoltre, il consumo regolare può aumentare la presenza di batteri intestinali benefici e contribuire a una migliore regolazione glicemica, in particolare tra soggetti con prediabete di origine asiatica, con miglioramenti di glicemia a digiuno e HbA1C.

