Anna Gaetano ricorda il fratello Rino: “Mi manca tutto, ‘Gianna’ era per me”

"Di mio fratello Rino mi manca tutto". Anna Gaetano, unica sorella del cantautore scomparso il 2 giugno 1981 in un incidente sulla Nomentana, ha condiviso i suoi ricordi in un'intervista al Corriere della Sera. Oggi 80enne, ha raccontato l'infanzia difficile vissuta con Rino, nato Salvatore Antonio Gaetano, e la tragedia che lo portò via a soli 30 anni.

"Non riuscivo a chiamarlo Salvatorino, era troppo lungo: è diventato Rino", spiega. Ricorda la povertà, l’assenza di vacanze, l’affetto mancato in famiglia e la fatica quotidiana: "Il latte non lo vedevamo mai, ma papà portava il pane caldo. La nonna ci metteva olio e zucchero: era la nostra colazione".

Rino era legatissimo al padre, spesso malato: "L’unico suo dolore era la salute di papà. Soffriva per lui, ci avevano detto che poteva morire da un momento all’altro".

Uno dei momenti più felici per entrambi fu dopo Sanremo 1978, quando Gianna arrivò terza: "Andammo a mangiare a Trastevere e brindammo con la grappa Nardini che amava tanto".

Rino era molto amico di Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Riccardo Cocciante, Renato Zero e Little Tony, con cui andava allo stadio a vedere la Roma. Difese apertamente Mia Martini dalle dicerie: "Si arrabbiava quando dicevano che portava sfortuna, con qualcuno ha pure litigato".

Anna rivela che uno dei brani più iconici, Gianna, era in realtà per lei: "Doveva chiamarsi Anna, ma non suonava bene. Gli dissi: hai scritto canzoni per tutti, ora tocca a me".

La mattina dell'incidente la chiamò la madre: "Mi disse che si era rotto la gamba e il braccio. Pensai che si sarebbe rimesso. Ma poi arrivarono i poliziotti… e capii".

Al riconoscimento del corpo svenne. E alla domanda su cosa le manchi di lui, risponde: "Tutto. Era l’essere umano più umano che esiste. Me lo sogno spesso. Quando nel 2013 sono stata operata di nuovo per un tumore, mi disse: 'Anna, non avere paura, stai tranquilla'. Me lo immagino ancora, snello, alto, sveglio, sempre lui, Rino".

