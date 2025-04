Morto il regista Ted Kotcheff, autore di Rambo e Fratelli nella notte

È morto a 94 anni Ted Kotcheff, regista canadese noto per aver diretto Rambo con Sylvester Stallone e Fratelli nella notte. La notizia è stata data dal quotidiano canadese The Globe and Mail. Nato il 7 aprile 1931 a Toronto come William Theodore Kotcheff, iniziò la carriera come autore radiofonico prima di trasferirsi in Gran Bretagna, dove esordì alla regia con Tiara Tahiti (1962) e Flagrante adulterio (1965). Tornato in Canada, firmò Soldi ad ogni costo, premiato anche con l'Orso d’Oro a Berlino e interpretato da Richard Dreyfuss.

Grazie al successo ottenuto, girò Non rubare... se non è strettamente necessario (1975) con Jane Fonda e George Segal, e la commedia sportiva I mastini del Dallas (1979) con Nick Nolte. Nel 1982 fu scelto dalla Warner Bros. per dirigere Rambo, film d’azione con Sylvester Stallone che divenne un fenomeno globale e diede il via a una saga. Nel 1983 firmò Fratelli nella notte, ambientato in Vietnam e con un cast corale.

La sua carriera proseguì tra alti e bassi, alternando generi: nel 1989 diresse la commedia Weekend con il morto e lo stesso anno Gente del Nord, melodramma ambientato nel 1934 tra i boschi del North Carolina, con Kurt Russell e Kelly McGillis. Dagli anni Novanta si concentrò sulla televisione, lavorando come produttore e regista per la serie Law & Order.

