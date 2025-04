Cuori 3, la fiction Rai torna nel 2025 con sei nuove puntate ambientate nel 1974

Dopo due anni di attesa, Cuori torna su Rai 1 con la terza stagione: sei nuove serate da 100 minuti in onda nella stagione televisiva 2025-2026. Le riprese sono iniziate il 27 gennaio e proseguiranno fino al 29 maggio. Al centro della narrazione, come nelle stagioni precedenti, la città di Torino, con location principali tra gli studi Lumiq, dove sono stati ricostruiti gli interni dell’ospedale Molinette, e la caserma Alessandro Riberi per gli esterni. Tra le nuove ambientazioni anche la GAM, trasformata per l’occasione in un ospedale di Zurigo, e luoghi storici come il teatro Juvarra, Palazzo Birago, i giardini Cavour e la chiesa della Madonna dei Dolori.

La fiction è una coproduzione Rai Fiction e Aurora Tv Banijay, con il Centro di Produzione Rai di Torino e il sostegno della Film Commission Torino Piemonte. Due troupe e circa 150 persone lavorano sul set, inclusi 30 operatori Rai e 1600 comparse locali. Il montaggio sarà curato nello stesso centro di produzione torinese.

Il regista Riccardo Donna, alla guida della serie per la terza volta consecutiva, anticipa una stagione più moderna: “Gli anni Settanta rappresentano un salto nel futuro, abbiamo cercato di farlo percepire”.

Pilar Fogliati, interprete della dottoressa Delia Brunello, ha dichiarato di essere molto legata al personaggio: “Vorrei avere più Delia in me, è una donna coraggiosa, un punto fermo per me e nella mia carriera”. L’attrice ha ricordato le origini piemontesi e ha sottolineato l’importanza del contesto storico scelto: il 1974, anno in cui in Italia è diventato effettivo il diritto al divorzio, tema che attraverserà più linee narrative nella serie. “Delia sarà più consapevole ma ancora determinata a portare avanti la sua ricerca e le sue battaglie”.

La nuova stagione si apre cinque anni dopo i fatti raccontati nel finale del 2023. Cesare Corvara, interpretato da Daniele Pecci, non sarà presente: il nuovo primario è il neurochirurgo Luciano La Rosa, interpretato da Fausto Sciarappa. Tornano i protagonisti Delia e Alberto Ferraris (Matteo Martari), insieme a nuovi personaggi come Virginia, Fausto e Helmut, interpretati da Bianca Panconi, Carmine Buschini e Nicolò Pasetti. La storia intreccia relazioni sentimentali e casi clinici ispirati a fatti reali, in un contesto medico che racconta l’introduzione della terapia intensiva, i primi bypass e i precursori dell’angioplastica.

Split Fiction si unisce alla lineup di lancio di Nintendo Switch 2 - Oggi Nintendo ha annunciato che Split Fiction, il gioco cooperativo di Hazelight acclamato dalla critica, arriverà su Nintendo Switch 2 come titolo di lancio! Prendete il vostro compagno e preparatevi a tuffarvi nell'avventura di Zoe e Mio su una nuovissima console Nintendo! La versione Nintendo Switch 2 del gioco offrirà ai giocatori la stessa narrazione dinamica e lo stesso gameplay in continua evoluzione, sfruttando le caratteristiche uniche della console: GameShare e GameChat! GameShare permetterà ai giocatori di giocare in locale con una sola copia del gioco con un altro giocatore sulla propria Nintendo Switch 2, anche se non possiede il gioco.

Costanza debutta su Rai 1: misteri medievali e verità nascoste nella nuova fiction - Stasera, domenica 30 marzo, alle 21:30 su Rai 1, prende il via "Costanza", una nuova fiction tratta dal romanzo "Questione di Costanza" di Alessia Gazzola. La serie, composta da otto episodi suddivisi in quattro prime serate, è diretta da Fabrizio Costa e vede protagonisti Miriam Dalmazio nel ruolo di Costanza Macallè e Marco Rossetti nei panni di Marco Erdély de Verre.

Recensione Split Fiction - Oggi vi parlo di Split Fiction; un viaggio innovativo nell'universo dei giochi cooperativi, un'avventura che mette al centro il potere della narrazione condivisa. Hazelight Studios, già nota per il successo di It Takes Two, torna con un titolo che unisce platforming, puzzle e una storia emozionante.