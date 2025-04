Uomo di 70 anni muore per listeria: sospetti su olive in salamoia consumate nel Barese

Un uomo di 70 anni residente in provincia di Trani è deceduto all'ospedale di Bisceglie per complicanze legate a un'infezione da listeria, probabilmente contratta dopo aver consumato olive in salamoia. L’Asl Bt ha annunciato l’apertura di un’indagine da parte dei tecnici dei servizi Sian (Servizio igiene degli alimenti e nutrizione) e del Servizio veterinario per l’igiene degli alimenti di origine animale del Dipartimento di Prevenzione. In attesa dei risultati delle analisi dell’Arpa Puglia, si stanno eseguendo accertamenti per risalire all’origine dell’infezione.

La listeria è un batterio presente in diversi alimenti crudi. L’infezione può presentarsi in forma lieve, come una gastroenterite con incubazione di circa 24 ore, o più grave, con forme invasive come meningite, meningoencefalite e sepsi, che possono manifestarsi dopo un’incubazione da 10 a 30 giorni. In presenza di un caso confermato, il Dipartimento di Prevenzione attiva indagini approfondite secondo i protocolli del Ministero della Salute, basate su valutazioni epidemiologiche.

Listeria in insalata iceberg in busta - richiamati lotti di 19 marchi - La sua capacità di crescere e riprodursi a temperature molto variabili (da temperature di refrigerazione sino a 45 gradi centigradi), nonché la sua capacità di tollerare ambienti salati e pH acidi lo rendono un batterio molto resistente a varie condizioni ambientali, incluse quelle che si hanno nella produzione e nella lavorazione degli alimenti, ricorda sul suo sito l'Istituto superiore di sanità.