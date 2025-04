The Voice Senior 2025: finale l’11 aprile su Rai 1 con 12 concorrenti in gara

Stasera, venerdì 11 aprile, alle 21.30 su Rai 1 andrà in onda la finale di The Voice Senior 2025, condotta da Antonella Clerici. L’appuntamento conclusivo della quinta stagione vedrà protagoniste le 12 voci over 60 rimaste in gara, suddivise in 4 team guidati da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Ogni coach ha selezionato 3 concorrenti che si esibiranno con i brani scelti insieme ai propri mentori.

Durante la serata, sarà il pubblico da casa, tramite televoto, a determinare il vincitore del programma. In palio, per chi conquisterà il titolo, la possibilità di pubblicare un brano con la Warner Music Italia. La sfida si gioca anche tra i coach, ciascuno pronto a sostenere il proprio talento fino all’ultimo applauso.

The Voice Senior 2025, semifinale del 4 aprile: sfida decisiva per accedere alla finale - Stasera, venerdì 4 aprile, alle 21.30 su Rai 1 va in onda la semifinale di The Voice Senior 2025, il talent show condotto da Antonella Clerici e dedicato alle migliori voci over 60. Dopo la conclusione delle Blind Auditions, i concorrenti rimasti in gara affrontano ora il temuto Knockout, la fase decisiva che determina l’accesso alla finale.

The Voice Senior anticipazioni: al via la quinta stagione stasera su Rai 1 - La quinta stagione di "The Voice Senior" inizia oggi, venerdì 21 febbraio 2025, alle 21:30 su Rai 1. Antonella Clerici conduce il talent show dedicato alle voci over 60, affiancata dai coach Loredana Berté, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa, già protagonisti di "The Voice Kids".

Ascolti TV del 22 novembre 2024: Rai1 trionfa con 'The Voice Kids' - Nella serata di venerdì 22 novembre 2024, Rai1 ha dominato la prima serata con la seconda puntata di 'The Voice Kids', condotto da Antonella Clerici. Il talent show ha registrato 3.394.000 telespettatori, pari al 21,3% di share, confermando il suo successo tra il pubblico.