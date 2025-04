Gli sconti di Pasqua di Reolink

La Pasqua si avvicina e con anche l’opportunità di qualche gita fuori porta. Se volete partire con serenità e monitorare il vostro nido mentre voi vi godete il meritato riposo, potete affidarvi alle telecamere di sicurezza.

Le telecamere sono anche un ottimo regalo di Pasqua per le persone attente alla sicurezza e per gli appassionati di smart home. Per questo, Reolink, fornitore innovativo di tecnologie visive intelligenti per la casa, offre uno sconto del 10% sui sistemi di sicurezza wireless e sulle telecamere a batteria fino a domenica 20 aprile.

Ecco una serie di idee regalo, particolarmente utili per la vostra casa:

Argus 4 Pro con pannello solare: visione panoramica a 180° gradi in 4K

Argus 4 Pro è la prima telecamera 4K al mondo con visione notturna ColorX e dual image stitching per un campo visivo di 180° senza angoli morti. Offre inoltre una durata della batteria superiore del 30% rispetto alle telecamere medie e un rilevamento intelligente delle persone migliorato con avvisi più precisi.

Argus 3 Ultra con pannello solare: dettagli a colori sia di giorno sia di notte

La telecamera Argus 3 Ultra, vincitrice dell'iF Design Award 2022, ha una risoluzione di 8 MP con qualità Ultra HD e visione notturna a colori. In questo modo non si perde alcun dettaglio. La telecamera 4K è abilitata al Wi-Fi e offre quindi una visione live senza ritardi. La telecamera può essere ricaricata continuamente tramite il pannello solare, rendendo le preoccupazioni per la batteria un ricordo del passato. Questa telecamera è disponibile anche in un kit con Home Hub.

Home Hub con 2x Argus 4 Pro e pannelli solari: tutto ciò di cui hai bisogno per una copertura totale

Il sistema wireless all-in-one è dotato di due telecamere Argus 4 Pro facili da installare, due pannelli solari e un hub domestico centrale. Può essere facilmente configurato anche dai proprietari di casa senza alcuna conoscenza specialistica. L'Home Hub supporta una risoluzione UHD fino a 16 MP per un massimo di otto telecamere Reolink, offrendo una grande flessibilità nell'impostazione della propria soluzione di sicurezza. Viene fornito con una scheda microSD da 64 GB e due slot per schede microSD, espandibili fino a due volte 512 GB. I clienti possono così usufruire di uno storage locale privato senza costi mensili.

Sicurezza e risparmio

Per l'acquisto di prodotti selezionati, un ulteriore 10% verrà detratto al momento del checkout su un valore di acquisto di 400 euro sul sito web di Reolink e su Amazon.

