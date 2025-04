Udinese-Milan Serie A: formazioni, orario e diretta TV della 32ª giornata di Serie A

Venerdì 11 aprile 2025, alle ore 20:45, il Bluenergy Stadium di Udine ospita l'anticipo della 32ª giornata di Serie A tra Udinese e Milan.

Il Milan, attualmente nono con 48 punti, cerca una vittoria per rimanere in corsa per le competizioni europee. La squadra di Sergio Conceição non vince dal 15 marzo e ha ottenuto due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite. L'Udinese, undicesima con 40 punti, punta a migliorare la propria posizione in classifica dopo la recente sconfitta contro il Genoa.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlström, Payero, Kamara; Atta; Lucca. Allenatore: Kosta Runjaic.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leão; Abraham. Allenatore: Sergio Conceição.

L'incontro sarà diretto da Juan Luca Sacchi di Macerata, con assistenti Del Giovane e Rossi C. Il quarto ufficiale sarà Crezzini, mentre al VAR opereranno Marini e Massa.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Sarà disponibile anche in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Sergio Conceição ha dichiarato: "Dobbiamo essere concentrati dal primo all'ultimo minuto. Le partite si vincono giocando con intensità fin dall'inizio." Ha inoltre confermato l'assenza di Santiago Giménez per infortunio.

Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha sottolineato l'importanza della partita per consolidare la posizione in classifica e ha confermato l'assenza di Alexis Sánchez per infortunio. L'andata, disputata a San Siro, si concluse con la vittoria del Milan per 1-0.

