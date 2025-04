Liverpool, rinnovo a sorpresa per Salah: continuerà oltre il 2025

Mohamed Salah ha rinnovato il contratto con il Liverpool, che lo legherà al club inglese oltre la stagione 2024-25. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso un comunicato dei Reds, che hanno confermato la permanenza dell’attaccante egiziano ad Anfield per proseguire la lotta ai massimi traguardi con la squadra guidata da Arne Slot.

Salah, arrivato al Liverpool nel 2017, ha finora totalizzato quasi 400 presenze, mettendo a segno 243 gol e servendo 111 assist. Il prolungamento, ritenuto inaspettato fino a pochi giorni fa, è frutto di una lunga trattativa che si è sbloccata anche grazie alla forte pressione esercitata dai tifosi, desiderosi di trattenere uno dei simboli del club. Il club ha tradizionalmente seguito una politica prudente nei confronti dei calciatori over 30, ma ha scelto di fare un’eccezione per il numero 11.

