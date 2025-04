The Elder Scrolls Online svela la Stagione della Setta del Verme del 2025

Durante l’ESO Direct 2025, ZeniMax Online Studios ha svelato i nuovi contenuti di quest’anno, tra cui la Stagione della Setta del Verme, che porterà i giocatori sull’isola di Solstice, una nuova zona, e darà vita al tanto atteso sequel della storia del gioco base di ESO.

Quest’anno arrivano novità esaltanti in The Elder Scrolls Online, con il team di sviluppo che sta abbandonando la pubblicazione di capitoli annuali per avere più flessibilità, possibilità di sperimentare e di creare più contenuti per i giocatori. Il team ha introdotto anche il Pass Contenuti 2025, che fornisce ai giocatori un nuovo modo per accedere agli aggiornamenti più importanti dell’anno su ESO.

Guarda il trailer Il ritorno della Setta del Verme:https://www.youtube.com/watch? v=FydeRWtQJUc

Pass Contenuti 2025Quest’anno su ESO arriva il Pass Contenuti 2025. Con il pass, i giocatori potranno accedere a tutti gli aggiornamenti principali dell’avventura dell’anno, tra cui la Stagione della Setta del Verme Parte 1 e Parte 2, due pacchetti dungeon e l’evento di gioco Writhing Wall.

Stagione della Setta del VermeLa Stagione della Setta del Verme è un’avventura in due parti e offre una nuova grande zona e la storia principale di ESO per il 2025. Divisa dal misterioso Writhing Wall, l’isola di Solstice è assediata dalla temibile Setta del Verme. Per la prima volta da quando è iniziato il gioco, la Stagione della Setta del Verme riprende una storia cominciata nella versione base di ESO (anche se non è necessario averla completata per scoprire questa nuova avventura). La Stagione della Setta del Verme Parte 1 sarà disponibile dal 2 giugno su PC/Mac e dal 18 giugno su Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 5, mentre la Parte 2 arriverà verso la fine del 2025.

Evento Writhing WallA dividere Solstice a metà c’è il Writhing Wall, una gigantesca barriera magica che la Setta del Verme sfrutta per nascondere e proteggere le proprie attività nella parte orientale dell’isola. Altra novità di ESO, il Writhing Wall sarà il punto cardine di un importante evento di gioco collaborativo che sarà disponibile nel corso dell’anno, in cui i giocatori dovranno fare squadra per prendere d’assalto la barriera e sfondarla per accedere all’altra parte dell’isola, aprendo così le porte alla Stagione della Setta del Verme Parte 2.

Pacchetti dungeon

Nel Pass Contenuti 2025 e nella Premium Edition 2025 sono inclusi due pacchetti dungeon: Fallen Banners (disponibile ora) e Feast of Shadows (in arrivo durante l’autunno del 2025). Ogni pacchetto include due dungeon unici PvE per quattro giocatori, completi di storie, sfide, obiettivi e ricompense.

Subclassing e Hero’s Return

Insieme alla Stagione della Setta del Verme Parte 1, a giugno arriverà anche l’aggiornamento 46 del gioco base, una patch gratuita per tutti i giocatori di ESO che introduce grandi cambiamenti e novità. Sarà reso disponibile il nuovo sistema Subclassing, che permette di sostituire fino a due rami d’abilità del proprio personaggio con quelli delle altre sei classi. Con questo nuovo strumento, i giocatori possono finalmente affinare uno stile di gioco unico mischiando i rami d’abilità di diverse classi per creare l’ibrido perfetto. Inoltre, l’aggiornamento 46 include un nuovo sistema: Hero’s Return. Pensato per chi non gioca a ESO da un po’, questo sistema aiuta a ricordare le funzioni base e a rientrare nel mondo di Tamriel con tranquillità. I giocatori che completano questa esperienza otterranno ricompense per aiutarli a rimettersi in gioco.

Podcast Kinda FunnyInfine, ESO ha anche annunciato una collaborazione con Kinda Funny Games per un nuovo podcast limitato. La squadra di Kinda Funny si unirà al team di sviluppo di ESO per parlare del viaggio decennale del gioco in quattro episodi. Il primo verrà pubblicato venerdì 11 aprile.

The Elder Scrolls Online: Fallen Banners DLC dungeon ora disponibile su console - l pacchetto dungeon The Elder Scrolls Online: Fallen Banners e l’aggiornamento 45 gratuito del gioco base sono ora disponibili su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. A partire da oggi, i giocatori su console possono esplorare due nuovi dungeon da quattro giocatori, Exiled Redoubt e Lep Seclusa, dopo il lancio su PC/Mac del 10 marzo.

DLC dungeon The Elder Scrolls Online: Fallen Banners disponibile - Il pacchetto dungeon The Elder Scrolls Online: Fallen Banners e l’aggiornamento 45 gratuito del gioco base sono ora disponibili su PC/Mac. A partire da oggi, i giocatori possono esplorare due nuovi dungeon da quattro giocatori, Exiled Redoubt e Lep Seclusa.

Aggiornamento 44 di The Elder Scrolls Online disponibile - Aggiornamento 44 di The Elder Scrolls Online disponibile ora su console, tra novità al PvP e nuovi compagniA partire da oggi è disponibile gratuitamente su console Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5 l’aggiornamento 44 di The Elder Scrolls Online, che apporta una serie di miglioramenti e aggiunte a The Elder Scrolls Online, tra cui le novità della modalità PvP Battleground e l’introduzione di due nuovi compagni.