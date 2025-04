ARRIVA A MILANO “COLLECT IT”: IL PRIMO CARD SHOW IN ITALIA

SABATO 3 MAGGIO 2025 - SUPERSTUDIO PIÙ - VIA TORTONA, 27 - MILANO ARRIVA COLLECT IT: IL PRIMO CARD SHOW ITALIANO

Torna a Milano Collect IT, il card show imperdibile per gli amanti del collezionismo! Spazi triplicati, oltre 100 espositori nazionali e internazionali: un’occasione unica per incontrare altri appassionati, scovare pezzi rari e lasciare le carte più preziose da far gradare. Tra gli ospiti, illustratori, creator e una vera leggenda del calcio: Esteban Cambiasso, pronto a firmare autografi e raccontare aneddoti indimenticabili.

Il collezionismo è più vivo che mai. Secondo il report annuale della società di ricerche Circana, la passione per le carte collezionabili sta conquistando sempre più italiani, con un boom di vendite pari al +23% solo nel 2024*. Un trend in costante ascesa, che trova la sua celebrazione in Collect IT, il primo card show italiano interamente dedicato a questo universo e organizzato da CardsGuru, il riferimento in Italia quando si tratta di carte sportive. Sarà un evento imperdibile per ogni collezionista, con carte di tutti i tipi e per tutti i gusti: dalle ambitissime sportive di Topps® alle iconiche Pokémon, fino ai grandi classici come Magic: The Gathering. Senza dimenticare le serie più amate, a cominciare da One Piece, Yu-Gi-Oh! e Lorcana. L’appuntamento è fissato per sabato 3 maggio 2025 al Superstudio Più di Milano, in Via Tortona 27, dalle 10.00 alle 19.00. Per entrare a pieno nell’atmosfera, venerdì 2 maggio - a partire dalle 18.00 - si terrà un’esclusiva trade night, un momento informale per incontrare altri collezionisti, sbustare, scambiare e condividere una grande passione. Un’occasione unica per immergersi nel favoloso mondo del collezionismo.

Ed è così che Collect IT torna in grande stile, con spazi triplicati, oltre 100 espositori, tantissime aree speciali, eventi imperdibili e ospiti esclusivi. Tra i protagonisti Topps® - leader nel collezionismo sportivo e main sponsor dell’evento - con la sua ambitissima linea Showtime, disponibile unicamente durante le più prestigiose convention nazionali. I fan più incalliti troveranno di certo pane per i loro denti: grazie a eBay potranno partecipare a sessioni di breaking gratuite, organizzare le proprie raccolte con accessori esclusivi targati Vault X, e lasciare le carte più rare per essere valutate e gradate dagli esperti di CGC, con la restituzione direttamente a casa.Ospite d’onore, Esteban Cambiasso. L’ex fuoriclasse dell’Inter, con cui nel 2010 conquistò l’indimenticabile “triplete”, incontrerà i suoi fan per firmare autografi e condividere aneddoti sulla sua carriera all’insegna della passione per lo sport più amato dagli italiani: il calcio. Imperdibile anche il meet&greet con il seguitissimo Federic, per scoprire tutti i segreti del mondo Pokémon e ricevere consigli per scovare la carta perfetta o migliorare le proprie strategie di gioco.

Tra gli ospiti anche diversi illustratori italiani: Federico Maria Cugliari, Veronica Di Lorenzo, Mario Oscar Gabriele, Leonardo Giammichele, Carmine Pucci e Nicola Saviori, tutti pronti a firmare le carte preferite dai loro fan. La vera chicca arriva dall’illustratore piemontese French Carlomagno, che disegnerà in esclusiva una card speciale in edizione limitata per Cambiasso: un pezzo raro e prezioso da non farsi scappare.

I fan di Lorcana, le favolose carte ispirate al mondo Disney, potranno sfidarsi in un emozionante torneo, organizzato in collaborazione con Lore League e con il supporto di Ravensburger. Un’accesa competizione già sold out, che coinvolgerà ben 128 giocatori e avrà come caster ufficiale Erica De Matteis.

Gli ingredienti ci sono tutti, anche quest’anno Collect IT promette di essere un indimenticabile momento di incontro per la vastissima community di collezionisti, un’occasione unica per incontrare artisti, creator e sportivi, e un’opportunità da non farsi scappare per scovare i pezzi mancanti della propria collezione o sfidare gli amici in emozionanti tornei. La data da segnare in agenda è sabato 3 maggio 2025, appuntamento al Superstudio Più di Milano!

ARRIVA A MILANO “COLLECT IT”: IL PRIMO CARD SHOW IN ITALIA - Il mercato delle carte collezionabili sportive negli ultimi anni sta conoscendo una crescita esponenziale, arrivando a toccare numeri da capogiro: solo nel 2022 era stato valutato ben 9,69 miliardi di dollari, ma entro il 2030 raggiungerà la cifra record di almeno 20,48 miliardi.