Renato Zero si copre il volto davanti a un fan: il video scatena polemica sui social

Un video diventato virale ha riacceso il dibattito tra i fan di Renato Zero. Il filmato mostra il cantautore romano mentre passeggia per via del Babuino, a Roma, in compagnia di due donne. Accortosi di un fan che lo stava riprendendo dal marciapiede opposto, Renato Zero si è coperto il volto con la mano e si è allontanato dirigendosi verso via Vittoria. Il gesto ha scatenato reazioni contrastanti sui social, dove molti utenti hanno raccontato esperienze simili, accusando l’artista di freddezza e distacco.

Tra i commenti spicca quello di una fan che ha ricordato un episodio in via di Ripetta, quando Renato reagì in modo brusco a un tentativo di approccio: “Mi emozionai nel fermarlo, ma fu freddissimo e disse ‘che palle’ prima di andarsene”. Un'altra utente ha raccontato un’esperienza analoga nel centro della capitale.

Nonostante la polemica, lo stesso fan che ha diffuso il video ha preso le difese dell'artista. Ha dichiarato di seguire Renato Zero da trent’anni e di aver vissuto sia episodi spiacevoli che momenti molto positivi con lui. “A Riccione mi rispose male, ma dopo una lettera mi chiamò sul cellulare. Qualche giorno fa l’ho rivisto a Piazza del Popolo e gli ho chiesto un abbraccio: si è concesso con affetto”.

Il fan ha invitato gli altri sostenitori a rispettare la privacy dell’artista: “Se lo incontrate, lasciate il telefono in tasca. Parlateci, chiedete un abbraccio. Così l’incontro diventa un bel ricordo. Con il telefono in mano, non si sa come può reagire”.

Renato Zero vince su tutti: a 73 anni è suo il look estivo più stiloso - Nel pieno del suo Autoritratto tour, il cantautore romano ha davanti a sé una manciata di date estive (a Santa Margherita di Pula, Cagliari) e un fitto programma autunnale, che riparte da Milano, passa per Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina e si chiude a Roma il 10-11 novembre al Palazzo dello Sport.

Renato Zero: tra tour, impegno sociale e pensieri sul ritiro - Renato Zero, icona della musica italiana, ha recentemente condiviso i suoi pensieri riguardo al futuro della sua carriera e al suo impegno sociale, in un momento in cui il mondo dello spettacolo si interroga sul concetto di ritiro dalle scene. Durante un'intervista, l'artista ha parlato del suo tour nei palasport e ha espresso la sua visione su come vorrebbe concludere la sua carriera, menzionando una possibile data di ritiro tra il 2027 e il 2028.