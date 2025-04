Crollo alla discoteca Jet Set di Santo Domingo: tra le 218 vittime anche due italiani

Tra i 218 morti nel crollo del tetto della discoteca Jet Set a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, ci sono un cittadino italiano e una persona con doppia cittadinanza italiana e dominicana. La notizia è stata confermata da fonti qualificate all’Adnkronos. Tra le vittime è stato identificato lo chef italiano Luca Massimo Iemolo, come riportato sulla pagina Instagram del Sarah Restaurant di Santo Domingo, dove lavorava.

"Esprimiamo sincere condoglianze e profonda vicinanza a tutte le famiglie colpite dal tragico crollo", si legge nel post pubblicato dal ristorante. "Ci dispiace in particolar modo per la perdita del nostro chef, Luca Massimo Iemolo, un professionista appassionato di cucina, che viveva il suo lavoro con generosità, dedizione e rispetto. Il suo impegno, il suo amore per i sapori e il suo spirito di squadra hanno lasciato un segno indelebile".

Lo staff del ristorante ha aggiunto: "Ci uniamo al dolore della sua famiglia, dei suoi amici e di tutti quelli che lo hanno conosciuto. Siamo vicini anche a tutte le persone che oggi affrontano la perdita di una persona cara in questa tragedia. Che il suo ricordo viva in ciò che ha ispirato e nella passione che ha trasmesso attraverso la sua arte".

Il crollo è avvenuto nelle prime ore di martedì, quando il tetto del locale, gremito di clienti, è improvvisamente collassato. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Secondo quanto comunicato da Juan Manuel Mendez, direttore del Centro Operazioni d’Emergenza (Coe), "purtroppo e con grande rammarico, ci sono 218 morti secondo i dati preliminari", mentre sono state salvate 189 persone.

