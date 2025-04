MSI PRO MP275 E2: arriva su Amazon

Primo monitor professionale MSI con frequenza di aggiornamento di 120Hz

Il nuovo dispositivo, pensato per gli utenti più esigenti, è da oggi disponibile su Amazon in esclusiva e in offerta per un periodo limitato

MSI annuncia oggi l’arrivo sul mercato italiano del nuovo MSI PRO MP275 E2, il suo primo monitor professionale con refresh rate a 120Hz. Disponibile da oggi al prezzo consigliato di 169,99 euro in esclusiva su Amazon, questo nuovo modello sarà in promozione a 149,99 euro per un periodo limitato e rappresenta la soluzione ideale per i professionisti che, a casa o in azienda, cercano un display in grado di offrire immagini e transizioni più fluide, minore motion blur, maggiori comfort ed efficienza.

Il monitor MSI PRO MP275 E2 è stato progettato per i professionisti alla ricerca di un prodotto in grado di combinare design moderno con alte prestazioni, tanto nelle attività lavorative quotidiane quanto nei momenti di svago con esperienze di gioco o contenuti multimediali. Con la parte posteriore caratterizzata da incisioni raffinate, il suo design elegante simboleggia possibilità illimitate, rendendolo il compagno perfetto per ogni momento della giornata. Le cornici sottili sui quattro lati massimizzano lo spazio dello schermo, e consentono configurazioni multi-monitor senza interruzioni per creare uno spazio di lavoro pulito, ampio ed elegante. La frequenza di aggiornamento di 120Hz, oltre a offrire immagini più fluide e migliore reattività nei giochi, è ideale per esempio per chi lavora con AIGC (Contenuti Generati dall'Intelligenza Artificiale) e generazione di immagini e testi basati sull'IA, e lo rende uno strumento versatile per i professionisti moderni.

Se EyesErgo Tech combina la tecnologia MSI Eye Care, il pannello Eye Care Panel ed Eye-Q Check per un minore affaticamento visivo durante l’uso grazie a un insieme di minore luce blu, anti-flicker e anti-riflesso, il design standard con montaggio VESA consente inoltre di montare sul retro del monitor un dispositivo della serie Cubi, che grazie alla tecnologia MSI Power Link con HDMI™ CEC potrà essere acceso tramite il pulsante del monitor, migliorando efficienza ed esperienza utente.

Lo slot per accessori offre un pratico spazio per riporre piccoli periferici, mantenendo l'area di lavoro ordinata e senza ingombri. Gli altoparlanti integrati permettono di avere un audio chiaro e potente durante video o conference call, migliorando l'esperienza multimediale senza ingombrare l'area di lavoro. Il software MSI Display Kit riunisce in un unico software semplice da utilizzare tutti gli strumenti per la personalizzazione del display, per adattarlo ai diversi momenti della propria giornata.