Incendio in fabbrica chimica a Caivano, rischio diossina: scuole chiuse e allerta in diversi comuni

Un vasto incendio è divampato all’interno dello stabilimento della Chimpex Industrial Spa, azienda di prodotti chimici situata nella zona industriale Pascarola di Caivano, in provincia di Napoli. Le fiamme hanno coinvolto sette silos contenenti solventi altamente infiammabili, rendendo complesse le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto.

I circa 70 dipendenti presenti sono riusciti ad abbandonare in tempo l’impianto. L’Arpac, attivata dalla Prefettura, ha avviato il monitoraggio delle emissioni atmosferiche. Accanto alla postazione fissa di rilevamento presente nella zona industriale, è stato installato un laboratorio mobile ai margini dell’area abitata di Pascarola per misurare in tempo reale le concentrazioni di PM10, PM2.5, monossido di carbonio, benzene, toluene e xilene.

In via precauzionale, le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse a Caivano, insieme a parchi, ville e al cimitero comunale. La Commissione straordinaria ha invitato la popolazione a restare in casa, tenere chiuse porte e finestre, evitare il consumo di prodotti coltivati in loco e uscire solo se necessario.

Anche ad Afragola le scuole sono state chiuse per oggi, giovedì 10 aprile, su ordinanza del sindaco Antonio Pannone, nonostante non siano state rilevate criticità immediate. Stessa decisione ad Acerra, dove l’allerta resta alta.

Nel pomeriggio è stato riunito il Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura di Napoli, con la partecipazione dell’ASL e della Regione Campania. Ai cittadini è stato raccomandato di evitare esposizioni all’aperto, lavare accuratamente ortaggi e frutta, chiudere ogni possibile apertura verso l’esterno e spegnere impianti di ventilazione. In caso di esposizione al fumo, viene consigliato di coprire naso e bocca con un panno umido e trovare immediato riparo al chiuso.

L’evoluzione della situazione resta sotto stretto controllo, con il CCS operativo per coordinare le misure di sicurezza. Altri comuni stanno valutando la chiusura delle scuole in base alle indicazioni fornite dall’ASL.

