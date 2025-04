Nuovi dazi USA colpiscono Cina ed Europa: crollano le borse asiatiche

Entrano in vigore oggi i nuovi dazi doganali imposti dagli Stati Uniti su una vasta gamma di prodotti provenienti da Paesi alleati e rivali, con l'obiettivo dichiarato da Donald Trump di ristabilire l’equità commerciale e rilanciare il settore manifatturiero americano. Le merci cinesi sono le più colpite, con tariffe minime al 104%, provocando scosse nei mercati finanziari asiatici: Tokyo cede il 4,35%, l’Hang Seng di Hong Kong perde l’1,82%, l’S&P ASX 200 australiano arretra dell’1,97%. Più resilienti Shanghai (+0,65%) e Shenzhen (+0,37%).

I dazi decisi da Trump superano quelli annunciati inizialmente, dopo che Pechino ha confermato ritorsioni del 34%. "Siamo stati derubati per oltre 50 anni, ma ora basta", ha dichiarato il presidente, aggiungendo che la Cina e altri Paesi "ci hanno spacciati per morti". Le nuove misure comprendono anche tariffe del 20% contro l’Unione Europea. Bruxelles annuncerà a breve controdazi del 25% su prodotti americani, in vigore dal 15 aprile.

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha riferito che Trump resta aperto a negoziati bilaterali, sottolineando la disponibilità a siglare accordi commerciali su misura con i Paesi interessati. “Il presidente punta ad accordi positivi per lavoratori e aziende americane. Daremo priorità ad alleati e partner”, ha detto Leavitt, menzionando anche Giorgia Meloni tra gli interlocutori.

Il nuovo regime tariffario rischia di generare un aumento dei prezzi per i consumatori globali: a sostenere i costi saranno gli importatori, che li trasferiranno su rivenditori e acquirenti. Le imprese straniere, intanto, potrebbero subire perdite a causa della ridotta competitività. La Cina ha ribadito che “combatterà fino alla fine”, con il Ministero del Commercio pronto a raddoppiare le misure di ritorsione. In un post su Truth Social, Trump ha dichiarato che “anche la Cina vuole fortemente un accordo, ma non sa come iniziarlo”.

Meloni attesa da Trump, Parigi teme divisioni Ue sui dazi - Il governo francese osserva con preoccupazione la visita della premier Giorgia Meloni negli Stati Uniti, prevista per il 17 aprile, durante la quale incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca. Secondo quanto riportato da Politico, due ministri francesi esprimono timori per la possibile compromissione dell’unità europea in un momento di tensioni commerciali, dopo l’entrata in vigore dei dazi statunitensi che minacciano di innescare una nuova guerra commerciale globale.

Donald Trump minaccia nuovi dazi: I paesi mi implorano per un accordo - I nuovi dazi voluti da Donald Trump entrano in vigore oggi, 9 aprile, con aumenti superiori al 10% applicati quasi universalmente. Durante una cena con i membri repubblicani del Congresso, il presidente ha dichiarato che i leader mondiali lo contattano per chiedere un’intesa: "I paesi ci stanno chiamando per baciarmi il sedere", ha detto, usando l’espressione "kissing my ass" e suscitando applausi tra i presenti.

Meloni prepara il piano anti-dazi in vista dell’incontro con Trump: 25 miliardi alle imprese e pressing UE per zero per zero - Destinare 25 miliardi di euro a sostegno delle imprese italiane per contrastare i dazi imposti da Donald Trump ai prodotti europei: è l’obiettivo con cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato a Palazzo Chigi le principali categorie produttive.