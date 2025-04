Chi è Antonino Spinalbese, da hair stylist a concorrente di The Couple: carriera, amori e vita privata

Antonino Spinalbese è uno dei protagonisti di The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Nato a Torre del Greco il 1° febbraio 1995, oggi ha 30 anni ed è noto per la sua storia con Belen Rodriguez, da cui ha avuto una figlia, Luna Marì.

L’infanzia di Spinalbese è stata segnata da difficoltà familiari. Dopo il divorzio dei genitori, causato dal tradimento del padre, Antonino ha vissuto il dramma del suicidio del genitore, evento che lo ha profondamente segnato. A Verissimo ha raccontato: “Era solo e abbandonato a se stesso. Si è ritrovato da solo e si è tolto la vita. È una cosa che non ho mai concepito e non ho mai voluto accettare”.

Dopo la perdita del padre, Antonino si è trasferito a Milano per lavorare e studiare come hair stylist. Ha trovato impiego nel prestigioso salone Aldo Coppola in Corso Garibaldi, dove ha conosciuto Belen Rodriguez. Tra i due è nato un amore intenso, sfociato rapidamente in una convivenza e nella nascita della figlia Luna Marì, l’11 luglio 2021. Pochi mesi dopo la coppia si è separata.

Oltre alla relazione con Belen, Spinalbese ha avuto frequentazioni con altre donne dello spettacolo, tra cui Helena Prestes, seconda classificata al Grande Fratello 2025. Attualmente è legato sentimentalmente a Ainhoa Foti Rodriguez, tatuatrice 25enne di Genova.

Nel 2020 ha partecipato al Grande Fratello Vip, ma è stato costretto a lasciare temporaneamente la Casa per un intervento dovuto a una cisti al coccige. In seguito ha anche rivelato, ospite a Storie Italiane, di soffrire di una malattia autoimmune al pancreas: “Ho trovato una vita sana grazie ai medici. Ho il pancreas di un anziano, ma con l’alimentazione riesco a vivere normalmente”.

