Colosseo, maxi multa Antitrust da 20 milioni per vendita irregolare dei biglietti

L’Antitrust ha comminato una multa da 20 milioni di euro complessivi a CoopCulture e a sei operatori turistici internazionali — Tiqets International, GetYourGuide Deutschland, Walks, Italy With Family, City Wonders e Musement — per violazioni delle regole di concorrenza nella vendita dei biglietti di ingresso al Parco archeologico del Colosseo.

L’istruttoria, avviata nel luglio 2023, ha rilevato che per i consumatori era sostanzialmente impossibile acquistare online i biglietti a prezzo base per l’accesso al Colosseo.

A CoopCulture, che ha gestito dal 1997 al 2024 la vendita ufficiale dei titoli di accesso, è stata inflitta una sanzione di 7 milioni di euro per aver agevolato consapevolmente una grave e prolungata indisponibilità dei biglietti a tariffa regolare.

Secondo l’Autorità, la cooperativa non ha adottato misure efficaci contro l’accaparramento automatizzato dei ticket e ha riservato ampie quote di biglietti alla vendita abbinata alle proprie visite didattiche, da cui traeva vantaggi economici diretti. Questo comportamento ha spinto i consumatori a rivolgersi a rivenditori che proponevano i biglietti solo con servizi aggiuntivi come guida turistica, salta fila o trasporto, a prezzi sensibilmente maggiori.

