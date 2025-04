Il reMarkable paper tablet può rendere meno stressati e più creativi

Una nuova ricerca ha scoperto che concentrarsi su un singolo compito mentre si lavora su un tablet cartaceo reMarkable, un quaderno digitale progettato per scrivere e leggere, è significativamente meno stressante che su un PC.

l potere del lavoro senza distrazioni

Nello studio, commissionato da reMarkable e condotto dal neuroscienziato Dr. Thomas Zoëga Ramsøy , a 60 partecipanti è stato assegnato in modo pseudocasuale l'uso di un tablet di carta o di un computer. Hanno quindi eseguito compiti che includevano lettura, apprendimento, creatività, multitasking e richiamo mnemonico.

Lo studio scientifico ha tracciato le risposte biometriche, come il monitoraggio cerebrale dell'elettroencefalogramma (EEG) e la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), per misurare le prestazioni dei partecipanti. I risultati hanno mostrato:

Livelli di stress e carico cognitivo notevolmente più bassi: L'uso di un tablet cartaceo richiedeva uno sforzo mentale inferiore rispetto a quello di un PC, con conseguente riduzione del 35% dei livelli di stress e del 30% del carico cognitivo.

Stimola la creatività e la memoria: La creatività verbale e visiva dei partecipanti è stata superiore del 25% quando hanno utilizzato un tablet di carta. Inoltre, gli utenti di tablet di carta hanno superato gli utenti di PC nel richiamo della memoria di storie e nella memoria verbale del 17%. Aumenti sostanziali della concentrazione e della capacità di pensiero profondo: Utilizzando un tablet di carta, i partecipanti hanno mostrato livelli di segnali di attenzione correlati al cervello più alti del 20%. Allo stesso modo, i partecipanti hanno mostrato segnali più forti di elaborazione profonda e immersione del 17%.

"I nostri risultati suggeriscono che l'utilizzo di un tablet cartaceo reMarkable consente agli utenti di concentrarsi maggiormente sul compito da svolgere, senza distrazioni", ha affermato il dott. Thomas Zoëga Ramsøy, autore dello studio.

Uno spazio per pensare

Molti knowledge worker lottano con distrazioni digitali, "tecnostress" e sovraccarico di informazioni, tutti fattori che riducono la loro capacità di concentrarsi su attività complesse. Una soluzione a queste sfide è usare dispositivi progettati per limitare le distrazioni.

L'ultimo tablet di carta di reMarkable, reMarkable Paper Pro, a dicembre è diventato il primo tablet di carta al mondo a ottenere la certificazione Calm Tech . Introdotto dal Calm Tech Institute di New York, il programma di certificazione riconosce la tecnologia che dà priorità al benessere dell'utente riducendone lo stress e il carico cognitivo. reMarkable Paper Pro ha ricevuto uno dei punteggi più alti tra tutti i prodotti testati.

"Il pensiero profondo e ininterrotto è una risorsa rara e preziosa nell'ambiente d'ufficio moderno", ha affermato Phil Hess, CEO di reMarkable. "Ma rivendicare la nostra capacità di concentrarci non significa disconnetterci dalla tecnologia. Abbiamo bisogno di una tecnologia migliore, una tecnologia calma, che nutra la nostra capacità innata di pensiero astratto e creativo".

Una nota sul disegno dello studio

Lo studio ha coinvolto 60 professionisti di età compresa tra 25 e 44 anni. I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a due gruppi: uno che lavorava su un PC; l'altro, un tablet cartaceo reMarkable 2.

Lo studio ha esaminato solo gli effetti a breve termine dell'uso di una tavoletta di carta. Saranno necessarie ulteriori ricerche sugli effetti a lungo termine dell'uso di una tavoletta di carta per corroborare ulteriormente le affermazioni. L'aspettativa è che l'effetto osservato si accumulerà come effetti a lungo termine più forti, poiché il cervello deve imparare che non verrà disturbato.

Lo studio è attualmente in fase di pubblicazione su una delle principali riviste scientifiche.

