Zelensky accusa Mosca di rifiutare la tregua: “Washington tace”, Macron invoca “azione forte”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato il mancato riscontro degli Stati Uniti alla proposta americana di cessate il fuoco, già accettata da Kiev ma respinta dalla Russia. “Putin rifiuta. Stiamo aspettando una reazione dagli USA, ma finora nessuna risposta”, ha dichiarato nel suo discorso serale.

Nelle ultime ore l’Ucraina è stata colpita da un nuovo massiccio attacco con droni e missili. Zelensky ha parlato di una pressione internazionale su Mosca ancora insufficiente: “I continui attacchi russi dimostrano che la Russia risponde al lavoro diplomatico con il terrore”. Secondo quanto pubblicato su X, missili balistici hanno colpito Kiev e droni hanno colpito Mykolaiv, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi e Cherkasy. Il presidente ucraino ha riferito un aumento significativo degli attacchi aerei, con oltre 1.460 bombe guidate, circa 670 droni e più di 30 missili lanciati nell’ultima settimana. “Stanno facendo la guerra ai bambini che giocano nei parchi”, ha detto dopo l’attacco a Kryvyi Rih, sua città natale.

Durante la notte, secondo l'Aeronautica militare ucraina, la Russia ha lanciato 23 missili (13 abbattuti) e 109 droni, di cui 40 distrutti. Sei regioni ucraine hanno subito danni, e a Kherson un uomo di 59 anni è stato ucciso da un drone.

La Russia ha annunciato la conquista di Basivka, località nella regione di Sumy, vicino al confine con Kursk. L’annuncio è stato definito “disinformazione” da Andriy Demchenko, portavoce del Servizio di guardia di frontiera ucraino, secondo cui non ci sono conferme di sfondamenti russi o occupazioni nell’area.

Il presidente francese Emmanuel Macron, in un messaggio pubblicato in francese e in ucraino, ha chiesto una “azione forte” se Mosca continuerà a rifiutare la pace. “Serve un cessate il fuoco il prima possibile. I miei pensieri vanno ai bambini e alle vittime civili, compresi i nove bambini uccisi il 4 aprile a Kryvyi Rih”, ha scritto.

