Inter, sospiro di sollievo per Bastoni: contro il Bayern sarà a disposizione

L’infortunio di Alessandro Bastoni non preoccupa l’Inter. Il difensore si era fermato durante la sfida contro il Parma (2-2), valida per la 31ª giornata di Serie A, lasciando il campo all’intervallo dopo aver applicato del ghiaccio al ginocchio, dettaglio che aveva fatto temere il peggio in vista della sfida contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League.

Nella giornata odierna, però, è arrivato un aggiornamento rassicurante: Bastoni ha svolto un lavoro personalizzato alla Pinetina e sarà disponibile per il match in programma martedì 8 aprile. La sua condizione verrà comunque monitorata nelle prossime ore, ma l’uscita anticipata di Parma sembra legata a una scelta precauzionale.

