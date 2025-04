Papa Francesco a sorpresa in Piazza San Pietro per il Giubileo dei malati: Grazie tante a tutti

Papa Francesco è apparso a sorpresa sul sagrato della Basilica di San Pietro, al termine della messa per il Giubileo dei malati, unendosi alla benedizione finale della celebrazione. In sedia a rotelle e accompagnato dall’infermiere Massimiliano Strappetti, il Pontefice indossava i naselli per l’ossigeno e ha salutato i presenti con un semplice: “Buona domenica a tutti. Grazie tante”.

Il Papa, ancora in convalescenza protetta a Santa Marta, ha voluto comunque partecipare simbolicamente alla giornata, preparando personalmente l’omelia letta da monsignor Rino Fisichella. Nel testo, Francesco ha riflettuto sul tema della malattia, che sta vivendo in prima persona: “La malattia è una delle prove più difficili e dure della vita, in cui tocchiamo con mano quanto siamo fragili”.

Il Pontefice ha paragonato la sofferenza a un momento di esilio interiore, ma ha ricordato che Dio non ci abbandona mai: “Se ci abbandoniamo a Lui, proprio là dove le nostre forze vengono meno, possiamo sperimentare la consolazione della sua presenza”. Bergoglio ha sottolineato come Cristo, fatto uomo, abbia condiviso la sofferenza umana e conosca il dolore, invitando i fedeli ad affidargli il proprio: “Possiamo dire e affidare a Lui il nostro dolore, certi di trovare compassione, vicinanza e tenerezza”.

Francesco ha anche rivolto un messaggio a chi assiste i malati, evidenziando come il letto di un malato possa diventare un “luogo santo” di salvezza e redenzione, grazie alla vicinanza e alla dedizione degli altri: “Nel suo amore fiducioso, Egli ci coinvolge perché possiamo diventare a nostra volta, gli uni per gli altri, angeli, messaggeri della sua presenza”.

Papa Francesco, ottava domenica con Angelus solo in forma scritta - Per l’ottava domenica consecutiva, Papa Francesco non reciterà pubblicamente l’Angelus, che sarà diffuso ancora in forma scritta. Lo ha comunicato la Sala stampa vaticana, precisando che al termine della messa del Giubileo dei malati, presieduta da monsignor Rino Fisichella, verrà letto un breve messaggio di ringraziamento del pontefice.

Papa Francesco in lieve miglioramento: ridotta la necessità di ossigeno - Papa Francesco, in convalescenza a Casa Santa Marta, continua la terapia farmacologica e le fisioterapie motoria e respiratoria, cui dedica molto tempo. Secondo quanto riferito dalla Sala stampa vaticana, entrambe le terapie stanno portando un “lieve miglioramento”, in particolare riguardo alla voce.

Papa Giovanni Paolo II: Celebrazioni per il 20° Anniversario della Morte - Oggi, 2 aprile 2025, ricorre il ventesimo anniversario della scomparsa di Papa Giovanni Paolo II. Per commemorare l'evento, alle 15:00 nella Basilica di San Pietro, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, presiederà una Messa aperta a tutti i fedeli senza necessità di pass.