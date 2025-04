Bob and Brad M7 Plus: il massaggiatore portatile con percussione a calore terapeutico

Il Bob and Brad M7 Plus è una pistola massaggiante compatta progettata per offrire un massaggio profondo, combinato con tecnologia a infrarossi e luce blu, in un dispositivo tascabile e silenzioso.

Ideale per chi soffre di tensioni muscolari causate da posture prolungate, viaggi o attività sportive, si distingue per l’alta qualità costruttiva e una sorprendente versatilità funzionale.

Design e costruzione

Il dispositivo pesa solo 400 grammi e ha un design ergonomico con impugnatura in silicone antiscivolo. Il rivestimento nero opaco conferisce un aspetto elegante e professionale. Le dimensioni ridotte lo rendono estremamente portatile, perfetto per l’uso quotidiano a casa, in ufficio o in viaggio. Il packaging è curato, robusto e ideale anche per un regalo, con testine intercambiabili incluse per adattarsi a diversi gruppi muscolari: sferica, piatta, a proiettile e la testina riscaldante esclusiva.

Prestazioni e funzionalità

Il Bob and Brad M7 Plus offre cinque livelli di intensità regolabili da 2000 a 3000 RPM e un’ampiezza di percussione di 9 mm, adatta a massaggi profondi ma mai aggressivi. La vera innovazione è la testina riscaldante con tecnologia a infrarossi, che lavora a 38°C o 42°C per favorire la circolazione sanguigna e il rilassamento dei tessuti muscolari. È inclusa anche una luce blu che agisce sulla pelle con effetti benefici antibatterici e tonificanti.

Il dispositivo funziona a meno di 55 dB, rivelandosi estremamente silenzioso anche durante le sessioni più intense. La funzione di spegnimento automatico dopo 10 minuti garantisce sicurezza d’uso.

Batteria e connettività

La batteria agli ioni di litio ad alta capacità assicura una buona autonomia, sufficiente per più sessioni nell’arco della giornata. La ricarica avviene tramite USB-C, compatibile con cavi standard per smartphone e tablet. La gestione della potenza è intelligente: il dispositivo regola la forza delle percussioni in base alla pressione applicata, garantendo un massaggio più personalizzato e costante.

Pro

Design compatto, leggero e portatile

Testina riscaldante a infrarossi con due temperature

Buona autonomia e ricarica USB-C veloce

Funzionamento silenzioso

Intensità regolabile e ampiezza di 9 mm

Accessori versatili inclusi

Contro

Potenza inferiore rispetto a modelli più grandi, non adatto a chi cerca trattamenti ultra-intensi

Spegnimento automatico dopo 10 minuti che può interrompere sessioni prolungate

Venduto a 89,99€ su Amazon e con un coupon di 20€, rappresenta un ottimo rapporto qualità-prezzo considerando le funzionalità avanzate.

Il Bob and Brad M7 Plus si conferma un prodotto completo, accessibile e ben progettato. Perfetto per l’uso personale, è indicato per chi desidera un massaggiatore compatto che offra non solo percussione profonda ma anche benefici termici e cutanei grazie alle tecnologie integrate.

