Morto a 70 anni Amadou Bagayoko, chitarrista e voce del duo maliano Amadou & Mariam

È morto a 70 anni Amadou Bagayoko, chitarrista e cantante del celebre duo Amadou & Mariam. A dare la notizia è stata la famiglia, che ha comunicato il decesso avvenuto in seguito a una malattia. Bagayoko, cieco fin dall’infanzia, era stato candidato ai Grammy Awards e insieme alla moglie Mariam Doumbia ha contribuito a diffondere la musica tradizionale maliana contaminata da rock e blues occidentale.

I due si erano conosciuti all’istituto per giovani ciechi di Bamako, capitale del Mali, formando un duo che ha venduto milioni di dischi a livello internazionale. Tra i momenti più noti della loro carriera, la composizione dell’inno ufficiale per i Mondiali di calcio 2006 in Germania e l'esibizione al concerto di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Secondo quanto riferito dal genero Youssouf Fadiga all'AFP, Amadou era malato da tempo. Il manager Yannick Tardy ha spiegato che il musicista è stato portato in clinica dopo aver accusato stanchezza, ed è morto poche ore dopo. Il ministro della cultura del Mali, Mamou Daffé, ha espresso il suo "sgomento" per la scomparsa.