Vittorio Sgarbi ricoverato per depressione, la figlia Evelina: Preoccupata per il futuro, la testa va curata

Le condizioni di Vittorio Sgarbi sono attualmente definite "stabili". A confermarlo è stata la figlia Evelina Sgarbi, ospite nel programma La volta buona condotto da Caterina Balivo. Il critico d’arte si trova ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per una grave forma di depressione. Evelina ha spiegato di non vedere il padre da una settimana e di aver scelto di non recarsi in clinica per via di un contesto definito "molto pesante".

"Non solo per come sta mio padre, ma anche per tutto quello che gli ruota intorno", ha detto. Evelina ha raccontato di percepire ostilità da parte di alcune persone vicine a Sgarbi: "Non dicono apertamente che non sono benvoluta, ma è così, me lo fanno sentire". Ha chiarito che nessuno le ha impedito di fargli visita, ma l’atmosfera non è delle migliori.

Alla domanda di Caterina Balivo se questa tensione potesse derivare dalle sue dichiarazioni pubbliche sulle condizioni del padre, Evelina ha risposto: "Forse sì, ma non vedo cosa ci sia di così incredibile. È mio padre, lui ha sempre parlato di tutto pubblicamente". Ha aggiunto che al momento sarebbe impossibile visitarlo con serenità, viste le sue condizioni.

Vittorio Sgarbi è alimentato artificialmente, ma le sue condizioni rimangono stabili. Evelina ha infine espresso la sua preoccupazione per il futuro: "Il problema si ripresenterà quando verrà dimesso, la testa va curata tempestivamente".

Sgarbi ricoverato al Gemelli, La Russa gli fa visita: Molto provato - Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 24 marzo. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Madama, confermando che il presidente del Senato Ignazio La Russa si è recato in visita all'ex sottosegretario. Nei giorni precedenti al ricovero, Sgarbi aveva rilasciato un’intervista in cui parlava apertamente del suo stato di salute: "Ho perso parecchi chili.

Diaco apre 'Bellamà' con una lettera a Sgarbi: Forza Vittorio, ti si vuole bene - Pierluigi Diaco ha aperto la puntata odierna di 'Bellamà' su Rai2 con un messaggio di sostegno rivolto a Vittorio Sgarbi, critico d'arte ricoverato da giorni al Policlinico Gemelli di Roma per una grave depressione. Il programma è iniziato senza la consueta sigla; visibilmente commosso, Diaco si è rivolto al pubblico e poi direttamente a Sgarbi:"Vittorio Sgarbi, che ha fatto dell’intelligenza, della vitalità, dell’amore per l’arte gli ingredienti principali della sua esistenza, sta vivendo un periodo molto difficile: una depressione pericolosa e preoccupante che lo costringe in un letto del Policlinico Gemelli di Roma.

Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli: l'amico Veneziani parla della sua depressione - Il critico d'arte Vittorio Sgarbi è ricoverato da alcuni giorni al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una grave depressione. Secondo quanto riportato, Sgarbi ha smesso di alimentarsi, rendendo necessario il ricovero per un monitoraggio specialistico continuo.