Lucrezia Selassié condannata per stalking a Bortuzzo: Ho toccato il fondo ma cammino a testa alta

Lucrezia Hailé Selassié rompe il silenzio su Instagram dopo la condanna a un anno e otto mesi con pena sospesa per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo. La ex concorrente del Grande Fratello Vip e autoproclamata principessa etiope ha condiviso un lungo sfogo, affermando: "Ho toccato il fondo della disperazione, ma cammino a testa alta".

Secondo la Procura, Selassié avrebbe perseguitato l’ex nuotatore paralimpico, arrivando anche a minacciarlo di morte. La relazione tra i due, nata nel reality, si era conclusa dopo poco tempo, ma la 26enne non avrebbe accettato la rottura. I comportamenti ossessivi e le minacce, secondo l’accusa, hanno generato in Bortuzzo uno stato d’ansia e paura, costringendolo a cambiare abitudini, bloccarla e rinunciare alla sua libertà quotidiana. Il gup di Roma ha accolto la ricostruzione dell’accusa e stabilito la pena, più alta di quella chiesta dalla Procura, che aveva sollecitato un anno e quattro mesi.

Nel suo messaggio social, Selassié ha dichiarato: "Ho sopportato calunnie per amore, anche da chi ha manipolato la realtà. Mi hanno tradita, ingannata. Ma la delusione più grande è stata verso me stessa. Mi sono trovata sola, in una realtà che non avevo scelto, con un dolore insostenibile". Ha poi aggiunto: "Il dolore mi ha spezzata, ma non ha spento la scintilla dentro di me. Non mi fermerò. Lotterò per la mia verità e per la verità assoluta".

